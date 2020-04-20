【美女郊遊遊】闖西貢雙鹿石澗行到天黑　沈殷怡泳裝上陣再次跳潭

ViuTV行山節目《美女郊遊遊》第6集，陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）由西貢大浪西灣出發去行澗，上溯雙鹿石澗，先在四疊潭跳潭，再上攀千絲瀑，在黃昏挑戰石棧道，最後入夜前出澗行上山路，摸黑落山。

繼第3集行屏南石澗，這集陳欣妍及沈殷怡再次挑戰香港的著名石澗，她們及攝製隊由西貢大浪西灣起步入澗，很快就去到郊遊勝地四疊潭。沈殷怡換上泳裝，上到四疊潭的崖頂，繼屏南石澗後再次嘗試跳潭。不過，這次沈殷怡就沒有穿三點式泳衣了。

陳欣妍及沈殷怡這集由大浪西灣出發。（ViuTV截圖）

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離開四疊潭，她們繼續往上行，來到千絲瀑，沈殷怡以為這是終點，因為看不到有路。不過，兩個Shirley需要攀上千絲瀑，她們在山藝教練Sunny的幫助下，成功上到瀑頂。她們異口同聲覺得千絲瀑比想像中容易。

然而，一行人的進度較慢，下午3時才開始向石棧道進發，行到夾萬坑的中途撤退點，山藝教練、監制及導演等有分歧，有人認為快將天黑，很難在天黑前出澗，建議中途撤退，但導演決定加快腳步，趕路往石棧道。

陳欣妍及沈殷怡今集要全走雙鹿石澗。（ViuTV截圖）

在下午5時前，她們終於行到石棧道，慢慢爬過。石棧道地勢崎嶇，她們需要扶住石壁前進。最終，行到大約6時半，她們全走整條雙鹿石澗，行到奔槽潭，可以在入黑前出澗。入黑後，她們行上山徑，摸黑落山。