【德甲】聯賽有望5月重啟　五大聯賽最快　圖片報：5月9日可踢

歐洲各大足球聯賽停擺個多月，不少已蠢蠢欲動。五大聯賽中率先復操的德甲，最新消息指有望在5月重啟。

球迷、球員全部「餓波」已久，國際職業足球員協會一項研究指出，疫情之下出現抑鬱症徵狀的足球員有上升趨勢。繼德甲後，西班牙衛生部門也為各支球隊復操開綠燈。

德國《圖片報》指，德甲可望在5月9日開鑼的消息似乎過於急進，但德國國內各級政府已開始為德甲復賽熱烈討論，其中不萊梅市政府公布的結論為，「按照目前的討論，德甲聯賽在5月中或5月尾繼續相信是合理的。」

德甲球員、球迷「餓波」已久，相信會為聯賽即將重啟感興奮。（Getty Images）

主持會議的不萊梅參議員施特曼（Anja Stahmann） 同時指出，德甲一旦重啟，球會必須遵守「最嚴格的衛生及醫療限制」。

巴伐利亞州首長索德（Markus Soder）、北萊茵-西法倫首長拿舒特（Armin Laschet）及德國足球聯賽行政總裁塞法特（Christian Seifert），一致同意5月在沒有球迷入場的情況下，重啟德甲聯賽。

德甲班霸拜仁慕尼黑行政總裁路明尼加認為，這是聯賽重啟一個非常正面訊號，並揚言球會必須嚴格遵守政府發出的醫學指引和規定，以盡量減低染病風險。

各大球星抗疫期間如何打發時間（按圖放大）

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德國是歐洲新型冠狀病毒肺炎Covid-19疫情最嚴重的國家之一，已今累積近15萬確診個案，其中有份贊成德甲5月重啟的巴伐利亞和北萊茵-西法倫，正是當地確診人數最多的兩個州份，單是這兩個州已佔去全德國近一半確診個案。

惟德國在今次疫情當中，病者的死亡率遠低於意大利、西班牙、英國和法國，最新累積4862人死亡。