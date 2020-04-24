美女郊遊遊｜女主持上獅子山玩極大膽活動　何啟華突然邱吉爾上身

ViuTV行山節目《美女郊遊遊》最後一集，兩位美女主持陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）先到城門碉堡，參觀戰時遺跡，之後她們登上獅子山，在獅子頭的崖壁沿繩下降。陳欣妍首先挑戰，克服畏高，從獅子頭下降到崖底，興奮到馬上打電話通知母親，之後沈殷怡亦順利完成！

一連10集的《美女郊遊遊》在星期五（4月24日）晚播出最後一集，陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）在上半集的活動較輕鬆，到城門水塘參觀醉酒灣防線的戰時遺跡。

反而，團隊好友何啟華（Dee）在上半集出鏡甚多，因為他扮演守衛香港的士兵，模擬抗日時的情景，他還邱吉爾上身，在碉堡後講出這名前英國首相在二次大戰時的名句：「我們要不惜一切守衛本土，我們將在海灘作戰，我們將在田野及街頭作戰，絕不投降！」

最後一集《美女郊遊遊》，陳欣妍及沈殷怡行城門碉堡。（ViuTV截圖）

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在下半集，陳欣妍及沈殷怡接受節目的最後挑戰，由黃大仙行上獅子山，在獅子頭沿繩下降。她們先在山下的斜坡練習，之後穿着安全帶上山。有畏高的陳欣妍在之前太害怕，拒絕挑戰東龍洲的飛索；而對於今次獅子頭沿繩下降，她上山前表示只有10%信心玩到。

去到獅子頭，團隊要求陳欣妍首先挑戰，她在起步的位置一度出了小意外，整個人翻身倚在斜坡上，嚷着要回去，但在教練的安慰及指引下，慢慢回到正確的位置及姿勢。最終，陳欣妍就靠着10%的信心沿繩降到落崖底，完成最後的挑戰。

在下半集，兩位女主持挑戰獅子山沿繩下降。（ViuTV截圖）

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陳欣妍落到崖底後，開心到馬上擁抱教練，再打電話通知母親。之後，輪到較大膽的沈殷怡落去，在落去前，導演叫她講感受，她說着說着流下淚來。沈殷怡沿繩下降期間沒有大問題，落到崖底就跟陳欣妍擁抱，完成這個挑戰，亦完成了《美女郊遊遊》的節目。