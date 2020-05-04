【施丹頭槌】馬達拉斯再談經典一幕　暗指球王先撩者賤

世界盃歷代經典，少不了施丹頭槌。「鐵頭功」既為法國贏得1998年冠軍，亦間接頂走2006年冠軍。 當年為何在關鍵時刻頭頂意大利中堅馬達拉斯，至今仍令球迷感興趣。馬達拉斯在「施丹頭槌」十周年曾透露與施丹的姐姐有關，他近日又「唧牙膏」指，事件要由他緊盯施丹說起。

馬達拉斯（Marco Materazzi）退役多年，人們仍是對2006年決賽一幕感興趣。他多次提及賽事中與施丹的交談內容，包括澄清從未提及施丹母親，只提及他的胞姊。

馬達拉斯硬食施丹頭槌後「倒斃」場中，演技相當浮誇。（Getty Images）

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無緣無故，為何「講人家姐」？馬達拉斯近日在社交媒體Instagram接受直播訪問，再次談及來龍去脈。他憶述決賽展開不久犯規而被罰12碼，施丹主射先開紀錄後，意大利教練納比「落柯打」指示他緊盯施丹。「我哋第一次硬碰之後，我有道歉，但係佢態度好差」，馬達拉斯說。

施丹的球員生涯最後一仗，以紅牌作結。（Getty Images）

馬達拉斯及後頭槌入球為意大利扳平，全場與施丹鬥得難分難解，亦將施丹「mark到躁」。他說加時下半場，二人第三次硬碰後，他對施丹皺眉，再次惹怒施丹，「佢話『一陣畀件波衫你囉』，我答佢『你送你家姐畀我好過』」。

馬達拉斯接應角球，將功補過。（Getty Images）

餘下的事，便是震驚世人的一幕。馬達拉斯說施丹突然出招，殺他措手不及，卻讓他避過一劫，「如果我預咗有事發生，會準備還手，咁就齊齊被人趕走」。施丹頭頂馬達拉斯，被罰紅牌離場。意大利最後藉互射12碼擊敗法國，四度奪得世界盃。

重溫2006年決賽經典場面