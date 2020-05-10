【港島徑行山路線】2小時完走家庭樂之選　欣賞香港仔避風塘日落

相比多姿多彩的港島徑第一段，港島徑第二段難度較低及距離較短。然而如果要找一個理由去遊歷這4.5公里的路段，光是香港仔避風塘之景，原因已極為充分。 文︰周立賢

寫此文之前，一口氣完成港島徑第一段及第二段，因此不需要額外尋找薄扶林水塘道的交接位。若由市區起步，可乘車至薄扶林水塘道巴士站，再沿石屎路上斜至薄扶林水塘，約10至20分鐘在三叉路口見到地圖牌就是港島徑第二段的起點，往薄扶林2號及3號配水庫方向走。

如果想由港島徑第1段開始行，可看這一篇：山頂盧吉道起步行到薄扶林 難度不高入門之選

路線起點：薄扶林水塘 起點交通：可乘城巴7、37A、40、40M、71等 或新巴4、4X、91、970、970X 或小巴22、23等，由薄扶林水塘道巴士站步行約10至20分鐘緩緩上斜到達路線 終點：貝璐道 終點交通︰新巴38、42、78、91或城巴7、37A、37B、41A、48、70、71、72、73、77或小巴51、51S、58 全程：約4.5公里 需時：1.5至2小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：1.5星（平路為主，部分落斜梯級略高，中後段狹窄要留意） 技術需求：1星

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不久沿左方的石級上山，這是第二段最漫長的上斜，可幸只需上升不足40米，相信小孩子可應付自如，此處有設施可供小休。前方或有分叉路，選擇往貝璐道方向。之後約廿分鐘都是在林蔭下行走，及後漸見開揚，望到南丫島後便開始下坡。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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落樓梯時左方設涼亭，景色被樹木影響不算理想。之後繼續落樓梯留意路牌，向貝璐道左方小徑行（勿往華富方向）漸見開揚，香港仔避風塘的漁村的味道就在此處，配合右方南丫島，正是港島徑第二段的最佳角度，不妨多花時間留影。值得留意是路況開始狹窄，人多時宜多加小心。

香港仔避風塘全景，拍照時切勿站得太近崖邊。（周立賢攝）

及後不斷落樓梯級，轉多幾個髮夾彎後接上奇力山西南麓引水道再左轉，迎接最沉悶的路段。雨季或有瀑布襯托，冬天就略為平淡，可收起電話加快腳步。田灣邨田麗樓以北路口是第二段及第三段的交界，在貝璐道往南（若想快捷離開，在早一個路口往田灣村亦可），經過香港仔石排灣道香港仔華人永遠墳場，於香港仔海濱公園作結。

▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼

+ 4 + 3 + 2

港島徑第二段沒有補給位，遊人需要帶備充足的水與乾糧，這條圍繞奇力山而走的路景色略遜第一段，勝在距離更短，是全家周末出身汗之選。這路線大部份平緩，落斜位需要一定腳骨力加上路況窄，或是漁護署的郊野樂行給予2星難度的原因。

值得一提是若非由第一段起步的話，由巴士站額外多走十多分鐘才到第二段的起點，終點亦有同樣情況，因此完走第二段的實際距離不止4.5公里。

連走港島徑第1及第2段的路線圖：

建議放入背囊的行山裝備：

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上山前先了解行山禮儀：

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