利物浦領隊怒斥英國人不戴口罩　高普：「人類是自己最大敵人」

新冠肺炎疫情令各大足球聯賽停擺近三個月，利物浦領隊高普（Jürgen Klopp）在全隊家居隔離期間，下令麾下所有球員無論任何時間外出均要戴上口罩和手套，並對英國大量民眾不戴口罩感到驚訝。

英超聯賽停擺三個月，即將於兩星期後復賽。利物浦跟其他19支英超球隊一樣，在做足安全措施的情況下，全面恢復集體訓練。

高普接受BBC Live訪問時，對英超復賽後安全狀況充滿信心，「是的，我們感到那是百分百安全的環境。當然我們永遠不能肯定怖情況不會改變，（復賽後）將會沒有新感染個案。」

利物浦隊內賽圖輯

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利物浦和一眾英超球會均在衛生防疫和隔離工作做到足，高普亦下令球員外出時必須戴口罩和手套，他大讚球員跟足指示，「我們仍有正常生活，男孩們非常有紀律。已經是11個星期了，對這年代的人來說實在是個挑戰。」

「對所有人來說也是挑戰，尤其是球員。我們需要去油站，我們需要燃料，我們需要食物，諸如此類。」他表示，「我們（外出時）都會載上口罩，因此我不明白在英國，尤其是封鎖地區，為何不是每一個人也戴上口罩和手套。」

高普對英國不少人拒戴口罩不以為然。（網上圖片）

「我實在難以理解。口罩在德國大有幫助，雖然我不是專家，但它大大改善當地疫情。」 來自德國的高普，不明白英德兩地民眾的做法為何截然不同，「對人類構成最大風險的正是人類本身。有時我們是自己的最大敵人，因此我們必須保持紀律，而我們必定會做到」。

英國與德國均是新冠肺炎疫情嚴重的一批歐洲國家，不過兩者的死亡人數相距甚遠。英國至今累積28萬人確診，近4萬人死亡，連首相約翰遜（Boris Johnson）也中招並一度病情惡化至入住深切治療病房；德國18萬人確診，至今8699人死亡。

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