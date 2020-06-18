【足球熱話】利物浦小球迷命在旦夕　高普承諾：我們全隊為你而戰

利物浦小球迷William Watkins 3歲生日後不幸確診患上腦癌，抗病一年，近日癌細胞已擴散至脊柱，生命已進入最後倒數。 紅軍領隊高普（Jurgen Klopp）得悉此事後，特別拍片鼓勵William，更聲言：「我們會為你全力贏得聯賽冠軍」。

跟高普和利物浦球員會面，是身患末期癌症小球迷William Watkins的一大心願。（Inch By Inch Mental Health UK影片截圖）

現年4歲的William Watkins，經歷一年治療和多次手術，一度以為成功擊退癌魔，不料早前被告知生命危在旦夕的噩耗。他臨終前其中一個最後心願，正是與利物浦有關：「只要是有關利物浦，無論什麼事情也好，希望可以跟高普和球隊會面」。

利物浦目前正忙於為香港時間周一凌晨作客愛華頓一戰作準備，即使如此，當高普得知William的情況後，立即錄下一段感人短片。

利物浦領隊高普拍短片鼓勵身患末期癌症的小球迷。（影片截圖）

高普感人短片內容中譯

「William你好，我知道你是利物浦支持者，或許你會知道我是利物浦領隊高普，這個訊息是特別為你送上的。」

「我知道你現在不是處於最好的時間，我很抱歉，我感受到你的痛苦，但我們再次出戰英超相信可以減輕一點點病楚，我們會為你而戰。」

「不止是為你而戰，而是特別為你而戰。我們將會拼盡全力，完成我們今年最大的目標。」

小William抗癌日記

+ 10 + 9 + 8

「今個星期日晚上，我們會再次上陣，面對愛華頓。由那一刻開始，我們會用盡一切力量，特別為你而戰。」

「我會告訴所有隊員（有關你的故事），我希望你也能夠利用這份力量戰鬥。我祝願你一切順利，希望很快可以見到你，你的高普。不要忘記，你永遠不會獨行（you will never walk alone）。」

利物浦隊長軒達臣（左）和新星艾利洛（右）也分別拍下短片鼓勵William。（影片截圖）

除高普外，利物浦隊長軒達臣和新星艾利洛（Harvey Elliot）也分別拍下短片鼓勵William，並送上親筆簽名球衣。

Ｗilliam在3歲生日的10天之後，確診患上腦癌。經過5次半化療之後，滿以為終踏上康復之路。可是今個月初醫院來電，告訴他的父母William體內癌細胞已擴散。醫生預計假如未作即時治療，他將會捱不過今年8月，然而即使獲得治療，他一樣已時日無多。

他們一家獲一個兒童慈善組織安排，目前本應已到達美國佛羅里達州享受William人生中的最後一次旅行，可是受新冠肺炎疫情影響，至今未能成行。慈善機構為William在眾籌網站GoFundMe設立籌款專頁，協助他一步步實現最後心願，相信利物浦一眾球員和高普必定會全力助他圓夢。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：