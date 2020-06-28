英足總盃│澳門廣視突停播曼聯鬥諾域治　網民「趕收工論」非虛？

曼聯於英格蘭足總盃8強，作客另一支英超球隊諾域治，雙方法定時間打成1：1平手，依例需進行加時。 不過，澳門公共電視台澳門廣視，竟然在法定時間完結後，聲稱會進行重賽並直接完結直播，惹來球迷不滿。

曼聯於51分鐘憑恩哈路的入球先開紀錄，但在75分鐘被「金絲雀」中場簡威爾遠射追平，90分鐘過後無法分出勝負，需要加時作賽。

香港球迷無緣欣賞曼聯與諾域治的足總盃8強戰直播。（資料圖片／Getty Images）

【英足總盃】諾域治 Vs 曼聯：

+ 5 + 4 + 3

不過，有曼聯球迷在Facebook專頁爆料，免費直播今戰的澳門廣視竟然「話打和會重賽，之後講聲『再會』就結束直播。有什麼會比這間電視台更垃圾？」

哈利馬古尼近門剷射，鎖定2：1勝局。（Getty Images）

有網民笑對事件，指笑了一聲之後即時上網「搵Link接住睇」，又有澳門巴打直言：「不嬲係咁，澳門人慣咗。」

另一名澳門「魔迷」代澳門廣視解畫：「主持趕住收工，重賽嘅意思係搵日再播返加時。」有網民表示「睇住班球員準備踢ET（Extra Time/加時）都話會重賽， 然後cut信號」。多名網民都表示需要即時找方法觀看加時賽，曼聯最終在加時由哈利馬古尼奠定勝局，以2：1殺入4強。

翻查澳門廣視的網站，直播球賽頻道《澳門體育》列明凌晨12：25開始直播諾域治對曼聯比賽，亦列明2：30收台，故網民「趕收工」的說法所言非虛，難怪有巴打說：「免費係咁上下啦……再嘈唔X播啊！」

體通天下透過Facebook宣布，由今晚起將暫停所有足球直播。（Facebook截圖）

網民隨即在體通天下Facebook留言鬧爆。（Facebook截圖）

香港連睇都冇得睇

澳門電視台突然終止直播，香港球迷就面對另一種慘況。擁有英足盃獨家直播權的《體通天下》，日前突然宣布，「因為與內容供應商在合約上有分歧，多次接洽下仍未能解決問題，對方更提出不合理的要求，無可奈何下，唯有今晚起暫停包括英格蘭足總盃及德甲等足球賽事的直播，直至另行通知。」《體通天下》對受影響人士致歉，並即將作出有關退款的安排。

不少網民隨即在《體通天下》的發文下留言表達不滿，更有不少球迷是為了觀賞足總盃直播而特意購買通行證，豈料突然傳出停播消息。

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：