【英超】哥迪奧拿確認曼城列隊歡迎利物浦　專注現在拒談續約

隨曼城不敵車路士，英超冠軍塵埃落定，利物浦終結30年的等待，贏得1990年後首座聯賽冠軍。曼城領隊哥迪奧拿近日表示，會在7月3日主場對利物浦一戰，列地歡迎利物浦出場以示尊重。

曼城上周五作客車路士必須贏波，才可保住奪標希望，惟最後以1：2不敵「藍戰士」，將冠軍拱手相讓利物浦。周五的「曼利大戰」將會是利物浦奪標後首場賽事，按照過去慣例，「紅軍」對手應該會列隊歡迎他們出場。

哥迪奧拿指下周的榜首大戰將會盡禮儀列隊歡迎利物浦。（Getty Images）

曼城領隊哥迪奧拿日前表示，「藍月亮」亦不會例外：「我們當然會列隊了，利物浦來到我們的主場時，我們會歡迎他們，因為他們值得我們尊重。」

哥迪奧拿過去兩季成功帶領曼城奪得英超。（Getty Images）

哥帥來年夏天就會跟曼城完約，雖然球季仍未完結，今季仍有足總盃及歐聯要爭奪，但其去向已開始成為傳媒焦點。2020至21年將會是哥迪奧拿於曼城第5個球季，比他執教母會巴塞隆拿還要久，哥帥與「藍月亮」的管理層關係融洽，但仍有傳聞他會離開曼城，尋找下一個挑戰。

曼城周日作客紐卡素，合演英格蘭足總盃8強戲碼，哥帥指自己今季仍十分渴望捧盃，這種「渴求」毫無疑問將會維持到下季，之後才再作打算。

哥帥指現時只專注於比賽上，並非談續約的時候。（Getty Images）

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

「我很滿意與曼城合作，只是目前我不想想得太遠，現在還不是時候（考慮前途）。我們在足總盃將要激戰紐卡素，我們一定要專注於比賽上。」哥迪奧拿說。

49歲的哥迪奧拿2016年成為曼城主帥，過去兩季都奪得英超冠軍，另外還有上季英足盃冠軍及連續3季贏得聯賽盃，可是曼城在這名西班牙主帥領軍下，仍未能在歐聯取得成功。

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