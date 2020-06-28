【英足總盃】阿仙奴力挫錫菲聯入4強　施巴路斯絕殺成晉級功臣

近期表現不濟的錫菲聯及阿仙奴，周日（28日）於英足總盃8強碰頭。阿仙奴終憑後備入替的施巴路斯補時建功，以2：1絕殺錫菲聯取得4強一席位。

復賽後未嘗一勝的主隊鍚菲聯，今仗有甸恩軒達臣把關，至於阿仙奴今仗再度變陣，教頭阿迪達排出3-4-3陣式，中場「大腦」奧斯爾繼續失蹤。

錫菲聯很快就破門，憑一次角球由中場隆特史譚近門得手。不過，VAR片段顯示，該名英格蘭中場接應隊友二傳時，站在越位位置，球證推翻入球改判無效。

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雙方半場比賽大部分時間都是悶戰，未能組織有效攻勢，直到23分鐘比賽才出現變化。拿卡錫迪於禁區內控球，被主隊守將基斯巴森踢倒，尼高拉斯比比操刀一射中鵠，「兵工廠」領先1：0。

客隊完半場前本來還有機會再添紀錄，但比比接應泰亞尼美妙傳中後射斜，阿仙奴領先一球返更衣室。

大衛雷斯續約後首場比賽以受傷結束。（路透社）

隆特史譚肩膊受傷退下火線。（路透社）

阿仙奴守將大衛雷斯今仗正選上陣，為續約後首場比賽，但踢到53分鐘膝蓋受傷，只能退下火線。

錫菲聯換邊後踢得更積極，試圖扳平比數。羅活58分鐘開出罰球，找到前鋒麥哥迪克，後者射門被擋出，艾根補射破網，惟VAR指麥哥迪克越位在先，故入球無效，錫菲聯吞下今仗第2次詐胡。

巴森錯過追平的最佳機會。（路透社）

主隊未有因詐胡氣餒，兩分鐘後再有機會，但巴森在沒有壓力下近門頂斜，未能將功補過。雙方拉鋸到87分鐘，錫菲聯終於憑一次界外球追和，積克羅賓遜傳中，洛賀丁漏頂，哥拉辛拿斯將球頂到梅斯達菲身上，該名德國守將未能控住，麥哥迪克近門將球送入網。

錫菲聯多得阿仙奴後防出錯，一度追成平手。（路透社）

施巴路斯為阿仙奴奠定勝局。（路透社）

錫菲聯扳平後一輪急攻無果，被阿仙奴在91分鐘一次反擊，比比於禁區內被對手踢走腳下球，但後備上陣的丹尼施巴路斯及時趕到，自己殺到小禁區邊起腳，再次射破甸恩軒達臣的十指關，為阿仙奴取得4強的入場券。

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：

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