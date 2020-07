【利物浦奪英超】來季難以不變應萬變　學識贏波之道只是起點

利物浦完成30年的歷史任務,再度奪得聯賽冠軍。利物浦由挑戰者變成王者,來季目標當然是衛冕聯賽。雖然紅軍今季表現強勁,但絕非無敵之師,來季要繼續獨領風騷殊不容易。 不過,今季的利物浦與以往的利物浦不一樣,終於學懂贏冠軍必須的哲學。

利物浦今季在積分榜拋離至離行離迾,直到第27周除了第9周作客曼聯打和1:1之外,其餘26輪全勝,氣勢之強於現今球壇實在罕見。

當然這種強勢亦多得其他主要競爭對手表現跌Watt,追不上利物浦的步伐,紅軍愈踢愈順,當眾隊入局之際,利物浦已經拋離得老遠。

利物浦前線3人組大熟大勇,前線胡亂增兵或會帶來反效果。(Getty Images)

雖然英超因一場疫情停了足足3個月,但曼城不敵車路士後,紅軍結束30年等待,奪得1990年後首座聯賽冠軍。利物浦仍有機會打破曼城2017至18年創下的100分完季紀錄,但what's next?

沒錯,利物浦今季踢到季中已是一副君臨天下的模樣,但並非絕對無敵,至今贏28場有13場1球僅勝,當中有部分存有幸運成分。不過,如《頭文字D》角色須藤京一的對白所言:「運氣是實力的一部分」,因為有實力才可以製造對自己有利的情況,運氣才會站在自己一邊。

南野拓實將會是高普變陣時可用的棋子之一。(Getty Images)

下季列強「見真章」

來季才是「見真章」,曼聯得到波基斯費南迪斯後,表現大有改善,漸漸走出「後費格遜」年代的不濟。車路士在林柏特帶隊下表現不俗,夏天更有薜耶治、迪姆華拿加盟,戰力大增。曼城雖然受歐聯禁賽令影響,轉會上的吸引力大減,未必可以引入星級球員,但實力仍是英超數一數二。

下季隨時一片混亂,要突圍而出絕非易事。

「我們仍可以進步」,高普一句表明了利物浦的決心。(Getty Images)

羅拔臣不在陣時,利物浦左路攻力疲弱,影響了整隊表現。(Getty Images)

一代紅軍領隊辛奇利曾說過:「我想打造一支無敵得所有人都要臣服在我們腳下的利物浦。」高普的利物浦雖強,但仍與辛奇利所想的有差距,要真真正正建立王朝並不容易。

在復賽首場作客愛華頓,該仗正選左閘占士米拿傷出後換入祖高美斯,因為高美斯「死右腳」關係,左路進攻陷入癱瘓狀態。水晶宮一役安德魯羅拔臣復出,整隊表現有如脫胎換骨。

利物浦今季踢到季中霸氣盡現,苦戰之中往往能笑到最後。(Getty Images)

雖然外界不停傳利物浦前線再添球員,但後防戰力不足才是真正需要着眼的地方,右閘阿歷山大阿諾特尚且有高美斯及尼高威廉斯(Neco Williams)作替補,但阿諾特不在場亦見攻力減弱,更何況左邊的羅拔臣。

前線方面,「沙拿+文尼+法明奴」這組合經過3季時間,對手或多或少都已熟悉這組合的習慣。雖然要追上去季合共攻入69球的紀錄不容易,但今季至今入51球,證明他們3人現時大熟大勇,沒理由拆散這個組合,「why change something when it works so well?」正是這個道理。

利物浦完成歷史任務,但下季才「見真章」。(Getty Images)

要繼續贏下去就要不停改善,高普早前贏波後曾表示仍可以繼續進步,這亦是事實。如何打破「鐵桶陣」?如何令進攻有更多變化,仍能保持現時的穩定度?如何使中場更有創造力,減輕前線3人的體力負擔?這些只是利物浦能改善的一些地方,高普將來會着手在這些地方。

高普一句「我們還可以進步」,就是表明利物浦不要只做「一季霸主」的決心。

不過,受疫情影響,利物浦似乎沒有太多資金買人,所以高普意向由內部着手,沙基利、南野拓實、奧歷治都是他手上可用的棋子,所以問題仍是左閘方面,青訓的拉路斯(Yasser Larouci)仍有待磨練,若羅拔臣有傷,這將會是利物浦最大的弱點。

高普在接受訪問時,談及利物浦奪冠感受感觸萬分。(影片截圖)

前路仍是漫漫

利物浦今季最大的轉變,就是學懂「贏波之道」,表現不再是大起大落,放棄了「俠盜羅賓漢」的形象,在應該和波,甚至輸波的時候仍能全取3分,不再輸得轟轟烈烈,不介意「贏得肉酸」,自自然然有了「冠軍相」。

紅軍現在是支「識贏」的球隊了,但這只是一個開始,前面仍是長路漫漫。

