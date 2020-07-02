【利物浦奪英超】來季難以不變應萬變　學識贏波之道只是起點

利物浦完成30年的歷史任務，再度奪得聯賽冠軍。利物浦由挑戰者變成王者，來季目標當然是衛冕聯賽。雖然紅軍今季表現強勁，但絕非無敵之師，來季要繼續獨領風騷殊不容易。 不過，今季的利物浦與以往的利物浦不一樣，終於學懂贏冠軍必須的哲學。

利物浦今季在積分榜拋離至離行離迾，直到第27周除了第9周作客曼聯打和1：1之外，其餘26輪全勝，氣勢之強於現今球壇實在罕見。

當然這種強勢亦多得其他主要競爭對手表現跌Watt，追不上利物浦的步伐，紅軍愈踢愈順，當眾隊入局之際，利物浦已經拋離得老遠。

利物浦前線3人組大熟大勇，前線胡亂增兵或會帶來反效果。（Getty Images）

利物浦球迷齊集晏菲路外熱烈慶祝：

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雖然英超因一場疫情停了足足3個月，但曼城不敵車路士後，紅軍結束30年等待，奪得1990年後首座聯賽冠軍。利物浦仍有機會打破曼城2017至18年創下的100分完季紀錄，但what's next？

沒錯，利物浦今季踢到季中已是一副君臨天下的模樣，但並非絕對無敵，至今贏28場有13場1球僅勝，當中有部分存有幸運成分。不過，如《頭文字D》角色須藤京一的對白所言：「運氣是實力的一部分」，因為有實力才可以製造對自己有利的情況，運氣才會站在自己一邊。

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南野拓實將會是高普變陣時可用的棋子之一。（Getty Images）

下季列強「見真章」

來季才是「見真章」，曼聯得到波基斯費南迪斯後，表現大有改善，漸漸走出「後費格遜」年代的不濟。車路士在林柏特帶隊下表現不俗，夏天更有薜耶治、迪姆華拿加盟，戰力大增。曼城雖然受歐聯禁賽令影響，轉會上的吸引力大減，未必可以引入星級球員，但實力仍是英超數一數二。

下季隨時一片混亂，要突圍而出絕非易事。

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「我們仍可以進步」，高普一句表明了利物浦的決心。（Getty Images）

羅拔臣不在陣時，利物浦左路攻力疲弱，影響了整隊表現。（Getty Images）

一代紅軍領隊辛奇利曾說過：「我想打造一支無敵得所有人都要臣服在我們腳下的利物浦。」高普的利物浦雖強，但仍與辛奇利所想的有差距，要真真正正建立王朝並不容易。

在復賽首場作客愛華頓，該仗正選左閘占士米拿傷出後換入祖高美斯，因為高美斯「死右腳」關係，左路進攻陷入癱瘓狀態。水晶宮一役安德魯羅拔臣復出，整隊表現有如脫胎換骨。

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利物浦今季踢到季中霸氣盡現，苦戰之中往往能笑到最後。（Getty Images）

【利物浦市喜氣洋洋】

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雖然外界不停傳利物浦前線再添球員，但後防戰力不足才是真正需要着眼的地方，右閘阿歷山大阿諾特尚且有高美斯及尼高威廉斯（Neco Williams）作替補，但阿諾特不在場亦見攻力減弱，更何況左邊的羅拔臣。

前線方面，「沙拿+文尼+法明奴」這組合經過3季時間，對手或多或少都已熟悉這組合的習慣。雖然要追上去季合共攻入69球的紀錄不容易，但今季至今入51球，證明他們3人現時大熟大勇，沒理由拆散這個組合，「why change something when it works so well？」正是這個道理。

利物浦完成歷史任務，但下季才「見真章」。（Getty Images）

要繼續贏下去就要不停改善，高普早前贏波後曾表示仍可以繼續進步，這亦是事實。如何打破「鐵桶陣」？如何令進攻有更多變化，仍能保持現時的穩定度？如何使中場更有創造力，減輕前線3人的體力負擔？這些只是利物浦能改善的一些地方，高普將來會着手在這些地方。

高普一句「我們還可以進步」，就是表明利物浦不要只做「一季霸主」的決心。

不過，受疫情影響，利物浦似乎沒有太多資金買人，所以高普意向由內部着手，沙基利、南野拓實、奧歷治都是他手上可用的棋子，所以問題仍是左閘方面，青訓的拉路斯（Yasser Larouci）仍有待磨練，若羅拔臣有傷，這將會是利物浦最大的弱點。

高普在接受訪問時，談及利物浦奪冠感受感觸萬分。（影片截圖）

前路仍是漫漫

利物浦今季最大的轉變，就是學懂「贏波之道」，表現不再是大起大落，放棄了「俠盜羅賓漢」的形象，在應該和波，甚至輸波的時候仍能全取3分，不再輸得轟轟烈烈，不介意「贏得肉酸」，自自然然有了「冠軍相」。

紅軍現在是支「識贏」的球隊了，但這只是一個開始，前面仍是長路漫漫。

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