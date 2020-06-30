【英超】般尼隊長挺身而出建功奠勝　一球挫水晶宮力保歐戰希望

英超周一（29日）深夜上演獨腳戲，由水晶宮主場鬥般尼，兩支球隊仍有希望爭奪來季的歐洲賽資格，所以今場不容有失。般尼憑隊長美爾在下半場一次頭槌建功，一箭定江山，般尼主帥戴治坦言今場勝仗為爭奪歐洲賽席位注下強心針。

今季英超除了利物浦一支獨秀領放外，歐霸盃參賽資格的爭奪同樣激烈，由第5位至12位球隊在今輪前僅相差8分，仍有機會爭奪兩個的歐洲賽資格。

在今輪前同得42分的般尼及水晶宮，亦是歐洲賽席位的直接競爭對手。雖然兩軍全場合共錄得25次埋門，惜未能製造太多具威脅的鏡頭，全場唯一的入球出現在下半場17分鐘，般尼的韋斯活特處理死球傳中，隊長美爾（Ben Mee）衝前接應頭槌攻門，水晶宮門將古亞達未能清脆撲出入網，結果般尼憑這個入球奠定勝局，一球擊敗水晶宮。

全取3分後的般尼，暫時升上第8位，與踢少一場的熱刺同得45分；水晶宮則以42分暫列11位。曼城在今年2月因違反歐洲足協的財政公平原則，被禁出戰兩個球季的歐洲賽，雖然「藍月亮」稱將會上訴，但若果他們上訴失敗，聯賽第7位的球隊便可取得歐霸盃外圍賽第二圈的資格。對第8位的般尼而言，出戰歐洲賽仍然在「射程範圍」內，並非遙不可及。

般尼主帥戴治（Sean Dyche）賽後表示喜見麾下全力為球隊而戰，即使球隊受人腳所限，但仍然全力衝擊，冀再度出戰歐洲賽，「雖然球隊深度明顯不足，但這並不是藉口，球隊需要保持體能及心理上的佳態，才可有望衝擊歐洲賽。」

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：