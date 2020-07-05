英超︱曼聯再次魔性澎湃　一個原因被吹奏明年奪冠機會高過利物浦

曼聯5：2大勝般尼茅夫一仗魔性重現，看得球迷賞心悅目，是傳奇領隊費格遜退休至今罕有的一次。 《曼徹斯特晚報》甚以《曼聯的奪標潛力已超越利物浦》為標題，吹奏紅魔鬼下季戰績將超越首奪英超的死對頭。

該報記者Tyrone Marshall撰文稱，英超以防守奪冠的年代早已過去，昔日守住1：0勝果的方式不再足夠。能稱霸英超和歐洲球壇的球隊，全部也以進攻為基石，入球停不了。

「曼城連續兩年奪冠，基本上圍繞前線三將史達寧、阿古路和利萊辛尼建立團隊。不過數到前線三叉戟的最佳例子，或許是利物浦。」他讚揚，過去3年沙迪奧文尼、沙拿和法明奴的入球能力和互相配合，是利物浦的成功關鍵，甚至是英超之中最賞心悅目的前線三叉戟。

利物浦三叉戟今季共攻入51球，但曼聯三子入球量更勝他們。（Getty Images）

曼聯三子入球超越利物浦三叉戟

利物浦三叉戟組合今季已為紅軍攻入51球，然而曼聯前鋒組合拉舒福特、馬迪爾和格連活特三人在般尼茅夫一戰後，不經不覺已攻入55球之多。

如果只計英超入球，利物浦三叉戟有40球，仍較曼聯三子的38球略高。另外一點就是，紅軍三叉戟的英超以外入球，來自歐聯和世界冠軍球會盃，曼聯三子則是歐霸、足總盃和聯賽盃兩個本土盃賽，入球難度相對較低。

Tyrone Marshall提到，利物浦三叉戟共85次正選上陣，才有此數據，曼聯三子合共僅59次聯賽正選，已有近似入球量。因此他認為，「曼聯三個前鋒的入球能力，今季確實未能協助他們問鼎聯賽冠軍，但同時顯示出潛力所在，三人的歲數尤其令人鼓舞。」

【曼聯的未來希望】

+ 4 + 3 + 2

年輕就是本錢

正處於生涯巔峰狀態的利物浦三叉戟文尼、沙拿和法明奴目前均是28歲，至於曼聯鋒線組合馬達爾24歲，拉舒福特22歲，格連活特18歲。利物浦遲遲找不到三叉戟替補人選，曾看中的迪姆華拿終被車路士收購，日後接班仍是未知數，由此看來，曼聯的未來可謂一片光明。

利物浦三叉戟一大厲害之處，在於左腳的沙拿在右翼位出擊，右腳的文尼踢左翼位，讓兩人在危險地帶可傳可射，入球和助攻量大增。曼聯三子也可有相同配置，右腳的拉舒福特靠左，雙槍將格連活特踢右邊，取得相同入球效果。



除前線三子外，今季新加盟的丹尼爾占士也只有22歲。此子季初盡顯光芒，即使季中開始表現下滑，未來仍有望是前線主力一員。

【蘇斯克查轉會神操作】

+ 9 + 8 + 7

利物浦所欠缺的中場核心

曼聯擁有另一利物浦缺乏的優勢：中場進攻核心波基斯費南迪斯。

紅魔近月的佳績，可說是從費南迪斯加盟開始。他加盟球隊後的首14場比賽，其中13個入球都直接間接跟他有關。他加盟之後，曼聯的中場創造加大增，25歲的他儼然成為球隊新大腦，加上27歲的保羅普巴，中場創造力說得上冠絕英超。

蘇斯克查總是保持謙遜，一步步助曼聯重拾輝煌。（Getty Images）

蘇斯克查：今個夏天十分重要

當全世界也為曼聯復甦感到興奮，領隊蘇斯克查冷靜地點出他們跟奪標球隊的分野，「當你看着聯賽榜，會發現我們距離應該身處的位置十分遠。保持水準穩定是我們必須改善的地方，我們仍有很多地方需要改善。」

「我不知道我們跟榜首兩隊相差幾多分，但加利（尼維利）是對的，我們絕對不能因此自滿，因為我們還有很多工作要做。」他感言，「這是一趟令人享受的旅程。我們看到球隊在進步，但仍需要作出一至兩個或更多十分明智的（轉會）決定，今個夏天肯定會是十分重要。」