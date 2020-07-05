英超│利物浦主帥高普與哥迪奧拿惺惺相惜　讚曼城教頭為當代最強

利物浦今季終圓30年宿願，奪得1990年後首次聯賽冠軍，領隊高普花5年時間將「紅軍」組成冠軍級球隊，被外界大讚為當代最佳教練之一。 不過在這名德國籍主帥心目中，能稱得上「最強」的另有其人。

高普與哥迪奧拿自2013年起已多次對壘，當時高普執教多蒙特，哥迪奧拿為拜仁慕尼黑主帥。高普2015年轉投利物浦，哥帥翌年上任曼城領隊一職，延續兩人間的鬥爭，過去3年兩隊在英超競爭激烈，紅軍終於在今季再嘗聯賽冠軍滋味，哥帥亦表示輸得心服口服。

高普大讚哥迪奧拿。（Getty Images）

曼城球員列隊歡迎利物浦：

53歲的高普近日接受訪問時，直指哥迪奧拿才是當今領隊的榜樣：「我十分敬重他，每次我們對賽時，我都想擊敗他，毫無疑問他是我們這一代最佳教練。我安然接受這事實，不會影響我的信心。」

哥迪奧拿2013至16年為德甲班霸拜仁教頭，3季都順利奪得聯賽冠軍，另一邊廂高普在2014年領多蒙特得亞軍，之後一季多蒙特只得第7，這名性格大師亦選擇請辭。「我多次跟哥迪奧拿帶領的球隊交手，一直都未能拉近與他們之間的距離，我需要使用不同戰術去應付他們。」高普說。

雖然在場上兩人是敵人，但在場外高普及哥迪奧拿相當老友：「我們上季曾在場外碰過面，不同的是身邊的都是家人，大家都十分開心。」

高普認為哥迪奧拿是現今教練的榜樣。（Getty Images）

高普與哥帥惺惺相惜，場內雖是競爭對手，但場外十分老友。（Getty Images）

高普=哥迪奧拿剋星？

雖然高普大讚哥迪奧拿，又指每次遇到哥帥的球隊都吃盡苦頭，但根據transfermarkt的數據顯示，雙方在各項比賽19次對戰，高普錄得9勝2和8負的戰績，實為略勝一籌，更是哥帥對碰過10次或以上的教練中，唯一一名贏多輸少的主帥。

哥迪奧拿2016至17年球季上任曼城主帥後，連同盃賽，高普與該位西班牙名帥的戰績為5勝2和4負，但最近4次對戰有3次為曼城贏波，故「哥帥剋星」或許已成過去。

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