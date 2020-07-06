【英超】利物浦兩球淨勝維拉　小將鍾斯續長約入替即建功

穩奪英超冠軍的利物浦，今輪主場面對搶分護級的阿士東維拉，但紅軍未有化身「俠盜羅賓漢」，結果由沙迪奧文尼及小將居迪斯鍾斯在下半場各建一功，兩球淨勝維拉。

提早封王的利物浦，彷彿早已進入「暑假模式」，餘下賽事已成例行公事，今仗在晏菲路迎戰第18位的阿士東維拉。早前曾患上新冠肺炎的西班牙門將連拿，在今仗病癒復出，重臨晏菲路再度把關。

篤定奪冠的利物浦在今仗戰意成疑，根據足球數據網站《Squawka Football》指，紅軍在今仗首30分鐘未有錄得任何攻門，在完半場後僅試射兩次，感覺甚有「放水」的味道，但維拉同樣未能製造具威脅的埋門。

戰至下半場中段，沙迪奧文尼接應拿比基達的地波傳中，第一時間撞射撞楣入網，在71分鐘終破悶局。利物浦預備組隊長居迪斯鍾斯（Curtis Jones）在末段入替，在完場前接應沙拿的頭槌二傳，在禁區起腳得手，取得個人首個英超入球。雖然維拉隊長基亞利殊在補時階段禁區內施射，但未能射破艾利臣的十指關，結果利物浦以兩球擊敗維拉，取得今季第29場勝仗；維拉則以27分暫列第18位，僅1分之差落後第17位的屈福特。

利物浦在周末宣布，與年僅19歲的居迪斯鍾斯續5年長約，在及後的聯賽僅披甲4分鐘便取得「士哥」，對鍾斯而言，絕對是一個完美周末，而他亦感激主帥高普對他的信任，「維拉今仗發揮不俗，在僅一球領先時入替，我必須要感謝高普及教練團隊的信任，他時常給予我信心，而幸好我的入球可以幫助球隊奠勝，加上與球隊續約，這是一個完美的周末。」