【英超】孫興慜洛里斯半場內訌險動手　熱刺憑烏龍球挫愛華頓

同事在工作上意見不合正常不過，熱刺的兩大主力孫興慜與隊長洛里斯面對相同問題，在完半場時更一度講手，幸好隊友及時上前拉開雙方，而二人及後「床頭打交床尾和」，洛里斯賽後直認是因為著緊賽事才引起爭執。 熱刺最終憑米高堅尼的「烏龍球」奠勝，一球險勝愛華頓全取3分。

今輪英超的壓軸一戰，由熱刺主場迎戰愛華頓，熱刺主帥摩連奴派出哈利卡尼﹑孫興慜及盧卡斯莫拉攻堅，但全場中目標的攻勢並不多，僅錄得兩次。熱刺在上半場中段打開紀錄，盧施素（Giovani Lo Celso）在禁區內轉身起腳，卻省中米高堅尼反彈入網，主隊在24分鐘領先一球，兩軍在餘下時間未能改寫紀錄，熱刺一球險勝「拖肥糖」，以48分升上聯賽第8位；愛華頓則以44分續居11位。

熱刺今仗取勝過程中亦出現小插曲，隊長洛里斯及孫興慜在完半場後，返回更衣室時發生口角，哈利雲克斯及盧施素等人隨即上前分開二人，免得二人動手。當熱刺在球員通道準備上場時，洛里斯拍一拍「孫仔」的頭，證明二人的誤會已解決。在球賽完成後，洛里斯與孫興慜似乎已忘掉半場時的爭執，二人相擁為球隊取勝而慶祝。

What's happened there?!? 😲



Hugo Lloris and Son Heung-min have to be separated by their teammates as they make their way off the pitch at half-time! 🤬



Watch the second half live on Sky Sports PL! 📺 pic.twitter.com/pw7l8fklBg — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 6, 2020

洛里斯在賽後講述事件的來龍去脈，在上半場補時階段於半場失去控球權，孫興慜只時留在前場，未有隨即回防，而愛華頓組織反擊並由李察利臣起腳，射門僅僅斜出。

因為孫仔的舉動，當刻立即惹怒洛里斯，該名熱刺隊長強調是緊張賽事才引起此事，「因為李察利臣在完半場前的射門引起我的不滿，但這純粹因足球而起的問題，未有影響我和他的關係，我們在完場後已如常地慶祝。」

摩連奴以「美麗」形容二人半場的爭詏，因為他們著緊球隊才會引起的爭執，並將責任歸咎於自己身上，「我希望隊員提高對隊友的要求，所以才出現這些畫面，我需要承擔這個責任。對我而言，這是一件值得高興的事，因為他們二人也希望為球隊付出更多。當我返回更衣室後，二人早已握手言和。」

"A little cuddle, all friends again in the Spurs team." 🤗



Hugo Lloris and Son Heung-min appear to have made up during the interval. 👀 pic.twitter.com/sX4YU2tjBm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 6, 2020

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