【英超】大衛施華級數猶在領軍大勝　曼城主場贈紐卡素5隻光蛋

曼城上輪爆冷一球不敵修咸頓後，今仗重返主場不能再失威，作客的紐卡素慘成「出氣袋」，「藍月亮」再度展示其強大的攻力，結果5隻光蛋贈紐卡素。 戴上隊長臂章領軍戰足全場的老臣子大衛施華，今仗個人交出兩個助攻及一個妙絕的罰球入球，而主帥哥迪奧拿確認將為在季尾離隊的施華舉辦告別賽。

修咸頓上輪憑查阿當斯一球笠射建功，爆冷擊敗曼城，「藍月亮」返回主場出戰不容有失，面對無欲無求的紐卡素，正是一吐烏氣的大好機會。

今仗以隊長身份正選上陣的大衛施華，今仗表現非常活躍，開賽早段與小將菲爾科頓在右路配合後入楔落底，地波傳中予加比爾捷西斯輕鬆建功，打破9場的入球荒，亦為球隊打開紀錄。「藍月亮」及後以相同招數撕破對手防線，今次改由迪布尼落底傳中，馬列斯撞射射成2：0。

大衛施華今仗戴上隊長臂章領軍，踢足全場依舊表現落力。（Getty Images）

周三深夜英超戰果：

紐卡素未能招架曼城的小組入滲，加比爾捷西斯引球獨闖對手禁區，回防的列治（Matt Ritchie）趕忙解圍不慎省中隊友費南迪斯（Federico Fernandez）「擺烏龍」，曼城在58分鐘進一步擴大領先優勢。曼城往後時間在禁區頂有一球罰球機會，迪布尼與大衛施華「夾計」得逞，施華趁迪布尼後退時上前起腳，紐卡素門將杜巴夫卡只好目送皮球入網。

兩名中場大腦及後再有合作，施華接應迪布尼的傳送起腳，惜僅僅被杜巴夫卡撲出，未能再建一功。該名34歲的曼城隊長，在完場前再度造就隊友建功，在補時階段勤力地逼搶成功，隨即策動反擊並橫傳予史達寧「埋齋」，結果以5球大勝紐卡素。

大衛施華今仗交出兩個助攻及一個入球。（路透社）

曼城大勝的5個入球功臣（按圖放大）：

效力十載鐵定季尾離隊 曼城辦告別賽向施華致敬

大衛施華早在開季前，早已明言將於季尾離開效力10年的曼城，雖然曾經與美職聯及日職聯球會扯上關係，但該名西班牙名將仍未作出決定。不過，施華在場上的表現仍然「交足貨」，正如今仗在最後階段搶去對方腳下球並造就隊友建功，顯示他在場上的認真態度未有減卻。

大衛施華與迪布尼兩名中場大腦合力領球隊大勝。（路透社）

主帥哥迪奧拿賽後盛讚大衛施華對「藍月亮」的貢獻良多，更稱球會將為該名效力十載的老臣子舉辦告別賽，「大衛是一眾年青球員的榜樣，他經常以身作則，以行動取代說話，他多年來對球隊的貢獻不計其數，他絕對是曼城的傳奇。當球迷可以再度入場時，球隊將為他舉行一場告別賽，向他致敬。」

在英超停擺3個多月後，未有影響大衛施華的表現，復賽後已交出兩個入球及兩個助攻。哥帥指施華即使年屆34，但他的級數猶在，相信他在各大賽事仍可立足。

哥迪奧拿盛讚大衛施華依然保持高水準的發揮，仍然有力在頂級賽事中立足。（路透社）

英超第34輪直播賽程（按圖放大）：