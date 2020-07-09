【英超】普巴與曼聯續約不是夢　蘇斯克查：將最好的球員留在陣中

曼聯在復賽後未嘗一敗，累積在各大賽事16場不敗，「爭四模式」全力啟動，向來季的歐聯資格邁進。 除了戰績亮眼外，曼聯球迷亦樂見中場「雙核心」費南迪斯及普巴攜手作戰，曾有傳聞指費南迪斯來投後是為了取代普巴，主帥蘇斯克查開腔希望可繼續與該名法國中場合作。

波基斯費南迪斯（Bruno Fernandes）在冬季轉會窗加盟曼聯後，對球隊效果立竿見影，戰績反彈並創出各大賽事16場不敗佳績。

走勢甚勇的曼聯，「爭四」機會大為改善，直接競爭對手車路士及李斯特城先後失分，加上餘下賽程的對手難度不高，有望殺入前四，取得來季歐聯資格。

曼聯在各大賽事16場不敗，強勢力爭來季歐聯席位。（資料圖片／Getty Images）

中場雙核初步效果不俗

英超相隔3個多月後重開，養傷已久的普巴亦可復出，與「般奴」以中場「雙核心」的姿態上陣。二人未曾在場上並肩作戰，一度使外界對這個組合存疑，未知能否發揮最大的威力。

蘇斯克查安排馬迪踢6號位，主力中後場掃蕩工作，讓般奴與普巴有自由度盡情發揮。從近仗可見，般奴參與更多進攻，普巴則墜後一點較多協助防務及駁腳。二人同場未有出現外界之前所擔心的互相排斥，初步效果更相當不俗，是一眾曼迷喜見的事。

普巴與費南迪斯合作愉快，或成普巴續約的主因。（資料圖片／Getty Images）

【曼聯的未來希望】

+ 4 + 3 + 2

傳普巴回心轉意續約在望

普巴與曼聯的合約直至明年屆滿，紅魔鬼可以啟動續約條款延長12個月，但普巴一直未能就新合約與曼聯達成共識，所以曾多次傳出該名法國球星將再度離隊他投，尤其是他多次跟皇家馬德里眉來眼去。

當普巴離隊似乎無法逆轉之際，他傷癒復出與費南迪斯合作數場後，似乎另有轉機。英國《每日郵報》透露，普巴方面願意與曼聯商討續約事宜。

主帥蘇斯克查在賽前記者會中，開腔希望普巴可以長留曼聯，「我們當然希望將最佳的球員留在陣中，一同創造佳績。當普巴傷癒復出後，他的表現愈戰愈勇，正在享受自己的足球。」

蘇斯克查開腔希望普巴繼續留隊。（資料圖片／Getty Images）

眾將保持狀態回歸 蘇斯克查：全靠球員互相監察

曼聯在復賽後，一直保持良好的比賽狀態，眾將的體型亦未有「肥佬」，蘇斯克查歸功於球員之間的互相監察，「在3個月的停賽期間，眾將亦保持個人的體能狀態，球員們之間時常以Whatsapp及Zoom互相監察，使他們不會在重開時增磅15公斤，我對這個文化感到十分滿意。」

曼聯眾將在互相監察下，以最佳的狀態回歸英超。（曼聯Twitter截圖）

英超第34輪直播賽程（按圖放大）：

【蘇斯克查轉會神操作】