【足球轉會】PSG加入古安杜斯爭奪戰　祖雲達斯洽購阿仙奴射手

繼皇家馬德里和巴塞隆拿後，再有另一豪門加入阿仙奴壞孩子古安杜斯（Matteo Guendouzi）爭奪戰。 另一方面，祖雲達斯被指洽購兵工廠射手拿卡錫迪（Alexandre Lacazette），看來阿仙奴來季大執位在所難免。

古安杜斯原為阿仙奴重點培育新星，自2018年夏天加盟以來，獲得大量上陣機會。阿迪達季中取代艾馬利執掌帥印，這位不吝給予年輕人上陣機會的新帥領軍下，21歲的古安杜斯將如何茁壯成長一度令人憧憬。

不料這個法國小將並未珍惜機會，先在球隊杜拜集訓期間與隊友柏柏斯達夫普路斯起衝突，繼而早前對白禮頓一仗出言辱罵對手人工低並動粗，令他被阿迪達放棄，連續4仗不入大軍名單。

【今夏已落實轉會】

+ 8 + 7 + 6

曾被寄予厚望的法國少年

古安杜斯6歲起加盟巴黎聖日耳門青訓體系，2014年轉投羅連安特青年軍。2016/17球季球隊降至法乙作賽那年，開始獲得一隊上陣機會。2018年夏天以700萬英鎊轉會費加盟阿仙奴。效力兵工廠兩個球季累積82次上陣攻入一球，優厚潛質曾被寄予厚望。

他在阿仙奴的前途亮起紅燈，卻成為各大豪門爭逐對象。繼皇馬和巴塞後，最新消息指法甲冠軍巴黎聖日耳門也有意向他招手。ESPN消息指出，阿仙奴願意以3500萬歐元放走他。

古安杜斯今夏會離開阿仙奴嗎？（Getty Images）

阿仙奴前線雙星去留成疑

阿仙奴一雙箭頭奧巴美揚和拿卡錫迪因為不同原因均盛傳將會在今個夏天離隊。隊長奧巴美揚跟球會的續約談判並不順利，盛傳糾結原因有兩個版本：一個是他要求25萬英鎊周薪，另一個是他要求阿迪達保證今夏作出重磅收購，確保球隊具備競爭力。

他的離隊傳聞隨新冠肺炎疫情令各大球會手緊而稍為減退，另一射手拿卡錫迪的離隊機會卻日漸增加。意大利傳媒消息指，意甲班霸祖雲達斯有意撬走開始失去耐性的拿卡錫迪。29歲鋒將在阿迪達麾下上陣機會買少見少，他的經理人反映缺乏正選令此子不開心，報道指祖記已跟拿卡錫迪的代表展開對話。

拿卡錫迪跟阿仙奴的合約2022年夏天屆滿，槍手希望留住他和奧巴美揚一雙前鋒。至於在隊中獨領35萬英鎊頂薪卻被投閒置散的中場球星奧斯爾，合約2021年夏天便屆滿，阿仙奴希望能盡快放走他，最新報道再次指出奧斯爾希望「坐完合約」才離隊的立場。消息稱31歲的奧斯爾樂於到土耳其或美國展開新挑戰，但一切留待跟阿仙奴的高薪合約完結之後。

【車路士盛傳今夏收購球員】

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馬卡報再幫皇馬造勢

「人見人愛」的利華古遜中場夏維斯，幾乎跟歐洲所有強隊扯上關係。利華古遜開出1億歐元的起標價，連拜仁慕尼黑也已投降，目前基本上只剩下車路士一隊未被嚇退。

西甲兩大班霸皇馬和巴塞向來擅用西班牙傳媒幫忙在球員買賣方面做勢，今次也不例外。皇馬明明未為夏維斯出價或跟利華古遜談判，馬卡報卻為皇馬「留位」，宣稱此子已「立定心意希望效力銀河艦隊」。

皇馬的財政狀況據稱因新冠肺炎疫情受打擊，或需要在轉會策略上作出調整。他們表明仍對夏維斯有興趣，實際上為會否正式出價表態。

【今夏十大免簽搶手貨】