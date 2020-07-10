【英超】曼聯勢不可擋3球輕取維拉　費南迪斯踩中對手反博得12碼

「爭四模式」全力啟動的曼聯，在英超重開後氣勢如虹，取得4場不敗。今仗作客護級分子阿士東維拉同樣「無情講」，結果以3球淨勝對手，與前四僅差一分距離。 不過，今仗VAR的判決再惹爭議，波基斯費南迪斯踩中對手腳脛，有犯規之嫌下卻變成12碼，難怪曼聯名宿舒米高同樣開腔轟VAR是個笑話。

曼聯近況勢不可擋，英超重開後已錄得聯賽4場不敗，各大賽事已累積16場不敗的佳績。紅魔鬼挾上仗大破般尼茅夫的氣勢，今輪作客榜下游的阿士東維拉。主帥蘇斯克查繼續排出馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特攻堅，而中場「雙核心」普巴及波基斯費南迪斯同樣正選上陣。

力爭留級的阿士東維拉，上半場早段主動逼搶下，取得不少機會，普巴在中場一次失誤，查斯古特無人看管長驅直進後起腳，惟無功而還中柱彈出。維拉無緣先開紀錄，及後更隨即被判罰一個極具爭議性的12碼，波基斯費南迪斯在禁區邊希望轉身擺脫對手，但卻與維拉的安斯干沙相撞，在翻看VAR後判罰12碼，「般奴」親自操刀建功，在27分鐘領先一球。

維拉在失守被「打窒道氣」，曼聯乘勢壓前製造更多攻勢，狀態大勇的小將格連活特在上半場補時階段，在禁區外推順右腳勁射破網，攻入近3仗的第4個聯賽入球，同時追平師兄朗尼的18歲或以下最多入球的紀錄。

曼聯在下半場再度擴大領先優勢，一眾曼聯球迷「最期待的畫面出現了」，兩名中場大腦合作炮製入球，般奴開角球傳給禁區外的普巴，控定隨即熨射破網，維拉門將連拿再失守，普巴相隔453日後再度在英超取得「士哥」，在58分鐘射成3：0。馬迪爾及拉舒福特及後時間埋門同樣「只差一點點」，結果曼聯作客3球淨勝維拉。

曼聯在聯賽4連勝，亦是英超史上首支球隊連續4場以3球或以上的差距取勝，現時以58分續居第5位，距離前四區域只差1分；維拉則以27分暫列19位，與第17位的屈福特拉開4分距離。

般奴踩中對手反博得12碼 名宿舒米高轟VAR：笑話

費南迪斯上半場的爭議性12碼，成為今場的轉捩點，維拉被罰12碼亦相當冤枉，事關翻查慢鏡時，干沙落腳攔截雖然踢空氣，但正在轉身的般奴卻踩中對手腳脛後倒地，而VAR則認為是干沙犯規。

阿士東維拉的官方Twitter隨即「出Post」質疑判決，上載一張般奴踩中干沙的圖片，並配以一個疑惑的表情符號。曼聯名將舒米高亦幫理不幫親，在Twitter上炮轟VAR的判決依然是個笑話，稱這個明顯不是12碼。