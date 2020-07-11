【曼城禁賽歐聯】上訴有裁決後日公布　倘失敗曼聯直接得益

曼城被歐洲足協（UEFA）裁定違反財政公平條例，被重罰未來兩季禁止參加歐洲賽。事關球會收入與前途，曼城隨即向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴。 CAS公布裁決將於下周一宣布裁決，曼城領隊哥迪奧拿表明「準備就緒」。密切留意的還有三支正在「爭四」的球隊。

CAS在網頁公布於下周一（13日）上午10時半（本港時間下午4時半），公布曼城的上訴結果。哥迪奧拿在明晨英超作客白禮頓前記者會被問及此事，表明對裁決有信心：「我跟很多人一樣充滿信心，相信我們可以參戰歐聯。我們很想繼續出戰。」

哥迪奧拿對裁決有信心，希望來季繼續歐聯見。（Getty Images）

曼城能否「打甩」禁令，影響甚廣。他們在英超排第2，餘下4仗領先第5位曼聯11分，來季歐聯席位大定。而本季歐聯，「藍月亮」16強完成首回合，領先皇家馬德里2：1。上訴失敗，整季努力的成果有可能化為烏有。

曼城班主蒙蘇意欲大灑金錢，增強曼城實力。（資料圖片／Getty Images）

而曼城一旦上訴失敗，亦影響順序排3-5位的車路士、李斯特城及曼聯。他們正為「保四」或「爭四」努力，若然「爭四」變「爭五」，三隊的壓力便大大減輕。曼聯現時領先第6位狼隊6分，餘下賽程亦較易應付，大有機會趕上入圍尾班車。

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一旦上訴失敗，得益者之一必定是同市宿敵曼聯，因為爭入歐聯難度大減。（Getty Images）

曼城的歐戰禁令源於一些洩密電郵，披露曼城高層的對話，誇大贊助額以掩飾班主，阿聯酋王室成員蒙蘇酋長（Sheikh Mansour）家族向球隊注資。UEFA裁定曼城違反財政公平條例中，班主投入資金的限額，以及量入為出原則，判未來兩季禁止出戰歐洲賽。罰款3000萬歐元。曼城一直指被該些財政公平條例針對，在裁決宣布後坦言「失望但不意外」。

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