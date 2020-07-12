【英超】般尼門將屢救險球逼和利物浦　紅軍全季主場全勝斷纜

利物浦奪得英超冠軍後，更欲打破得分紀錄，今輪聯賽主場晏菲路鬥般尼，戰意甚濃，上半場連番攻門，由羅拔臣以頭槌先拔頭籌。 惟紅軍未能擴大領先優勢，被般尼在下半場由積洛迪古斯追成平手，結果兩軍打成1：1平手。

縱然利物浦早已封王，餘下賽程已成例行公事，但主帥高普依舊排出強陣應戰，前線「三叉戟」沙拿﹑法明奴及沙迪奧文尼攻堅，加上兩名小將尼高威廉斯（Neco Williams）及居迪斯鍾斯（Curtis Jones）擔正。

尼高威廉斯取代阿歷山大阿諾特正選披甲，在右路甚為活躍。（路透社）

英超周六晚賽果（按圖放大）：

力圖打破曼城100分紀錄的利物浦，今仗戰意甚濃，頻頻製造攻勢威脅般尼後防，般尼門將普比左飛右撲，交出不少精彩撲救。即使普比「交足貨」，但般尼仍先失守，上前助攻的羅拔臣接應法賓奴的長傳，巧妙地頂向遠柱，剛好越過普比的手頂入網，利物浦34分鐘打開紀錄。

普比在左飛右撲下，交出多個精彩撲救。（路透社）

易邊後，紅軍有黃金機會擴大領先優勢，法明奴射門令普比投降，可惜射中門柱彈出。久久未能取得保險球，利物浦下半場終被追平，般尼一次死球攻勢，中堅達高斯基力壓法賓奴跳頂二傳，積洛迪古斯接應回身拗腰抽射破網，69分鐘追成1：1。

般尼在末段乘勢向紅軍施壓，角球攻勢令利物浦防線風聲鶴唳，達高斯基上前助攻起腳「撻Q」，及後古蒙臣在混戰後勁射中楣，差點反超前利物浦，結果兩軍以1：1握手言和，同時終止紅軍今季主場全勝的紀錄。

積洛迪古斯回身抽射建功，為般尼追成1：1平手。（路透社）

沙拿連番攻門顆粒無收

今仗前累積19個英超入球的沙拿，距離神射手榜首的華迪3球，他在今仗相當積極，希望爭取入球收窄與華迪的距離。沙拿在上半場一記近射，被反應極快的普比雙手撲出。沙拿在下半場再有機會，禁區內以「食糊」左腳補射，卻竟然一飛衝天。沙拿在補時階段禁區內接應阿歷山大阿諾特的傳中，惟他以右腳撞射過於正中，再度被普比沒收，在今仗顆粒無收。

力爭神射手寶座的沙拿，連番施射亦無功而還。（路透社）

英超第35輪直播賽程（按圖放大）：