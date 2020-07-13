【英超】孫興慜一傳一射成反勝功臣　熱刺打吡戰2：1挫阿仙奴

今輪英超重頭戲「北倫敦打吡」，作客的阿仙奴雖然由拿卡錫迪的世界波先開紀錄，但主隊熱刺憑孫興慜一傳一射，協助球隊反勝2：1。

兩支北倫敦的宿敵，仍然為歐洲賽資格而努力，表現反覆的熱刺主場迎戰阿仙奴，上仗對般尼茅夫錄得全場零中目標的尷尬紀錄後，主帥摩連奴今仗繼續以哈利卡尼及孫興慜攻堅。兵工廠則以大衛雷斯﹑梅斯達菲及哥拉辛拿斯組成的三中堅，力抗熱刺的來襲。

熱刺守衛奧里亞在後場被格列沙加搶去腳下球，拿卡錫迪及後推順禁區外勁射，皮球直飛死角，洛里斯飛到盡亦欲救無從，兵工廠在16分鐘領先一球。不過，阿仙奴的領先優勢僅維持3分鐘，三中堅之一的哥拉辛拿斯「送大禮」回傳犯錯，孫興慜以速度壓過大衛雷斯，禁區內挑射入網，在19分鐘隨即扳平。

孫興慜把握對手失誤攻入首球，及後更交出助攻，助球隊反勝阿仙奴。（路透社）

哥拉辛拿斯致命回傳逐格睇（按圖放大）：

兩軍在往後時間有機會再添紀錄，可惜熱刺賓戴維斯的冷箭及奧巴美揚的勁射同樣敵不過門框。戰至比賽末段，孫興慜開出角球，艾達韋列特跳頂頭槌建功，攻入反勝一球，結果以2：1力克阿仙奴，全取3分，並在聯賽榜上以兩分之差超越阿仙奴，升上第8位。

艾達韋列特為熱刺頂入奠勝一球，取得寶貴的3分。（路透社）

英超周日晚戰果（按圖放大）：

摩連奴保對阿仙奴優良紀錄 阿迪達：細節決定命運

熱刺主帥摩連奴延續鬥阿仙奴的主場優良紀錄，執教生涯中10次主場鬥兵工廠的賽事，今仗反勝後錄得6勝4和的不敗紀錄。「摩佬」賽後大讚球隊全場控制戰局，即使球隊在休息時間較短下仍可交出這表現，「阿迪達麾下的阿仙奴漸見穩定，加上己隊比他們少48小時的休息時間，對我們而言是一場硬仗。不過，球隊在今仗表現很好，全場毫無失誤，在反超前後仍然保持正確態度，我很高興球隊依然有力爭奪來季的歐霸盃席位。」

阿仙奴主教練阿迪達在領先下被反勝，當然感到失望，但他仍對麾下感到自豪。不過，球隊在今仗再度因「送禮」致敗，阿迪達坦言細節決定命運，「球隊今仗佔盡上風，惜未能轉化為3分，我對球員的付出感到自豪，但我們再次因失誤及防守死球失守，這個水平不應發生這種錯誤，我必須要從細節入手改善。」