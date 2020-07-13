【英超】護級分子告急發力搶分　維拉般尼茅夫分途取勝

諾域治成為英超的「第一滴血」，慘敗予韋斯咸後篤定降班。護級形勢同樣陷入水深火熱的阿士東維拉及般尼茅夫，在周日（12日）分途出擊，在退無可退下一同於主場報捷，力保留級的希望。

「金絲雀」諾域治在今輪後，成為今季英超首支降班球隊，第5次降落英冠。同列降班區域的般尼茅夫及阿士東維拉，形勢同樣嚴峻，急需搶分趕及「上岸」，兩軍一同在周日晚於主場出戰。

諾域治成為今季首支降班的英超球隊。（路透社）

查斯古特梅開二度 維拉破10場聯賽不勝

阿士東維拉率先登場，主場迎戰無欲無求的水晶宮，維拉在復賽後狀態低沉，連續6場不勝，在近3場賽事更「食白果」。主隊維拉在開賽早段先失守，馬馬度沙高接應角球頭槌入網，但翻查VAR後認為沙高的肩膀先觸球，入球無效。

大難不死的維拉，在上半場補時階段一次死球攻勢傳中，水晶宮球員頭槌頂後，伏兵遠柱的查斯古特門前近射建功，打破維拉的入球荒，同時為球隊領先一球進入更衣室。該名埃及翼鋒在下半場再建一功，水晶宮球員解圍不遠，查斯古特門前快腳一篤得手，在59分鐘梅開二度，同時為維拉奠定兩球的勝局，終止聯賽10場不勝的頹勢。

查斯古特在上﹑下半場各建一功，協助維拉兩球淨勝水晶宮。（路透社）

周日晚英超賽果（按圖放大）：

般尼茅夫主場反勝 李斯特城爭四遇挫折

眼見護級對手維拉全取3分，及後出戰的般尼茅夫亦不敢怠慢，主場硬撼前列的李斯特城。力爭來季歐聯資格的李城，主要競爭對手車路士早前3球不敵錫菲聯，若在今仗取勝的話，對爭前四形勢相當有利，不過世事豈能盡如人意。

雖然李斯特城尖刀華迪在上半場23分鐘近射補中建功，取得今季第23個聯賽入球，但形勢在下半場急轉直下，兩分鐘內兩度失守，一向穩健的卡斯柏舒米高出現罕有失誤，將皮球傳給對方球員，尼迪迪急於「補鑊」在禁區內踢跌對手，史坦尼斯拿斯主射12碼中鵠，在66分鐘追成1：1平手。

一向穩健的卡斯柏舒米高，在今仗罕有失誤致球隊失12碼。（路透社）

前利物浦前鋒蘇蘭基起腳射破小舒米高的「大細龍門」，攻入他加盟以來的首個英超入球，而中堅蘇恩古在失守後魯莽地踢向般茅球員，球證立即將他驅逐出場，李斯特城遭反超前並以十人應戰。戰至末段，幸運之神亦不站在李斯特城的一邊，史坦尼斯拿斯射門省中伊雲斯改變方向「擺烏龍」，加上蘇蘭基把握對手失誤，再度射破卡斯柏舒米高，在87分鐘梅開二度，並協助球隊以4：1反勝李斯特城。

阿士東維拉與般尼茅夫分途取勝後，分別積30分及31分，一同收窄與安全區域的差距，在餘下3輪聯賽仍有望力爭留級。