【足球】曼城上訴得直　體育法庭推翻歐聯停賽兩年決定　罰款大減

曼城被歐洲足協（UEFA）裁定違反財政公平條例，被重罰未來兩季禁止參加歐洲賽。事關球會收入與前途，曼城隨即向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴。CAS周一（13日）宣布，曼城上訴得直，來年可續戰歐聯。

國際體育仲裁法庭的三人審裁小組在6月召開三天視像聆訊，今發表簡單裁決。審小組裁定曼城違反歐洲足協的財政公平條例第56條「持牌者責任」條文，指歐洲足協財政公平控制小組在有限資源下調查，財力雄厚的曼城無視條文，在調查期間不合作且諸多阻攔，因此必須判處相當罰款。

不過，審裁小組認為，歐洲足協指控曼城隱瞞資金來源，並不成立，故此不應重判歐洲賽禁令。曼城禁令被推翻影響甚廣，他們在英超排第2，餘下3仗領先第5位少踢一場的曼聯14分，來季歐聯席位早已穩陣。而本季歐聯，「藍月亮」16強完成首回合，領先皇家馬德里2：1。英超前四之爭續有暗湧。

歐洲足協指控曼城的贊助費額誇大及有虛假成分，被判禁賽歐聯兩季。（Getty Images）

雖然遭到重罰，但曼城眾將近日備戰歐聯神情輕鬆。（Getty Images）

早前有指假如曼城上訴失敗，亦影響順序排3至5位的車路士、李斯特城及曼聯。他們正為「保四」或「爭四」努力，若然「爭四」變「爭五」，三隊的壓力便大大減輕。曼聯現時領先第6位狼隊3分但少踢一場，餘下賽程亦較易應付，大有機會趕上入圍尾班車。

曼城班主蒙蘇意欲大灑金錢，增強曼城實力。（Getty Images）

曼城的歐戰禁令源於一些洩密電郵，披露曼城高層的對話，誇大贊助額以掩飾班主，阿聯酋王室成員蒙蘇酋長（Sheikh Mansour）家族向球隊注資。UEFA裁定曼城違反財政公平條例中，班主投入資金的限額，以及量入為出原則，判未來兩季禁止出戰歐洲賽。罰款3000萬歐元。曼城一直指被該些財政公平條例針對，在裁決宣布後坦言「失望但不意外」。