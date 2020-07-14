韋甘比利迷大隻佬升班　紅軍送祝福　「Hey Big Man」融化巨人心

英甲球隊韋甘比的「大隻佬」、多年利迷艾堅芬華（Adebayo Akinfenwa），較早前因為利物浦篤定奪得英超，穿上利物浦球衣「上班」出席球隊操練而廣為人知，還揚言被球會罰款也不怕。 艾堅芬華剛剛展示其專業一面，帶領韋甘比創會以來，首次升上次級聯賽，來季勇戰英冠。艾堅芬華賽後受訪時已難掩興奮，真情流露成佳話，驚喜陸續有來。怹心愛的利物浦一眾球員，紛紛向他祝賀；紅軍主帥高普更親自致電給他。一句「Hey! Big Man! 恭喜晒」，更令「大隻佬」開心如小孩，樂得在街頭大叫大嚷。

韋甘比今年以英甲第3名參加升班附加賽，殺入決賽在溫布萊球場面對排第4位的牛津聯。現年38歲的艾堅芬華雖然先列後備，但他62分鐘入替後完全發揮其巨人本色，跑得又撞得。雖未有入球，但在體力化的英甲足球中游刃有餘，最終以2：1力克牛津聯，來季首次升上英冠角逐。

【利物浦奪英超】韋甘比大隻佬不惜違例 穿利物浦球衣賀奪冠

艾堅芬華身型「圓碌碌」，和隊友跑在一起相映成趣。（Getty Images）

年紀和身型已看似「很業餘」的艾堅芬華，賽後難掩興奮，亦展示其感性一面，「如果我4年前站在你面前，我只會是一個失業漢」。艾堅芬華當時已接近歇斯底里，忘我地迎來人生最美妙的一刻，向主持人問道：「你告訴我，我們在做什麼？」他接着又表示，「我要感謝神！我今晚不會給你們找到，除非高普（利物浦領隊）找我！我只想將喜悅和他分享！」

「大隻佬」賽後忘形受訪：

隨後他回過神表示：「先讓我冷靜下來。4年前很多人對我有意見，我失業了；但聆聽了意見後，現在我能夠站在這裏，今日我很感恩，我要多謝隊友和領隊。我要告訴你們，韋甘比來季會在英冠！你們聽好，韋甘比來季踢英冠！」

艾堅芬華在利物浦奪冠後，即上載與軒達臣的合照並恭賀對方。（Instagram截圖）

艾堅芬華的喜悅仍未完結，賽後不少利物浦球員在Twitter向他祝賀，包括紅軍隊長佐敦軒達臣和雲迪積克，還有前球員荷西安歷基。不過最令艾堅芬華意想不利的，是他在電視上要高普「Call我吖」的戲言，竟然成真。他晚上在街頭接到高普的FaceTime來電，劈頭第一句就是「Hey! Big Man~」，令「大隻佬」high如小孩子，在街上大叫大嚷。

艾堅芬華和高普街頭通話，興奮莫名。（影片截圖）

艾堅芬華街頭接到高普來電祝賀，興奮莫名：

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome 💪🏿🙏🏿💙 pic.twitter.com/9RgiKZkYt2 — daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) July 13, 2020

艾堅芬華雖然生得「大隻」，但足球路可謂非常坎坷，過去20年來踢過14支球隊，最為人熟悉只是曾經在《FIFA》遊戲系列中被視為最強壯球員，力量（Strength）數值達99，為全遊戲之首。早年踢溫布頓時，盃賽遇上利物浦，艾堅芬華跌撞之下入球攻破愛隊大門「圓夢」。可惜最終也被溫布頓放棄，更被人恥笑他「你太大嚿，不適合踢足球。」不過他未有放棄足球夢，追捧利物浦之餘也為自己職業生涯奮鬥，雖終今年和愛隊一起雙喜臨門，紅軍奪英超，他也助球隊衝英冠成功。

大隻佬有大智慧，細味艾堅芬華神奇人生：

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英超第36輪直播賽程（按圖放大）：