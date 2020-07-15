英超｜車路士4000萬歐元新援入場觀賽　險勝諾域治連林柏特也不滿

靠基奧特在完半場前頭槌建功，車路士主場以1：0險勝篤定降班的諾域治，暫以63分穩居第3位，領先李斯特城及曼聯4分。車路士領隊林柏特賽後大讚基奧特攻入重要的入球，但他批評全隊表現不夠爽快流暢，需要改善。

上場爆冷不敵錫菲聯0：3的車路士，當地時間昨晚（15/07）迎戰提早降班的諾域治，牌面上強弱懸殊。車路士控制大局，但諾域治緊縮防線，加上門將告魯爾神勇，所以藍戰士一直未能開紀錄。

直至上半場補時3分鐘，基斯甸普列錫傳中，基奧特近門頂入，才為主隊打破僵局。基奧特近3場正選上陣的英超比賽都有入球，至於普列錫今季英超已經參與了11個入球，分別是8入球及3助攻。

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基奧特入球片段：

換邊後，車路士狀態有點下滑，威脅不多，到尾段基奧特及韋利安的攻門亦無功而還，最後小勝諾域治1：0，全取3分。車路士36戰得63分，穩居第3位，領先李城及曼聯4分，後兩隊同樣35場得59分，列第4及第5位。

領隊林柏特賽後說：「我們傳球的速度要更快，大家的走位要更靈活。我們今季其實都做到一部分，但如果我們要更上一層樓的話，就需要做得更好。不過，我不想在一場勝仗之後批評太多。」

雖然贏波，但林柏特賽後坦言並不滿意球隊表現。（路透社）

「我們沒有發揮出全部去令對方懼怕我們。在下半場，有10到15分鐘，我們踢得很慢，我不喜歡這樣，但之後我們回到正軌。」

對於入球功臣基奧特，林柏特就說：「他總是展露出為球隊入球的渴望，他在中路位置有幾次半機會。當他在陣的時候，我們就要這樣做，好好利用他的特點。他又入到重要入球。他從來不是一個問題，訓練表現好好，保持專業精神。」

此外，今夏由阿積士轉投車路士的摩洛哥翼鋒薛耶治已經抵埗，昨晚更來到史丹福橋觀看這場贏諾域治的比賽。27歲的薛耶治據報值4000萬歐元身價。

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