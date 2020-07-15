曼城上訴得直｜摩連奴與哥迪奧拿針鋒相對　高普樂見勁敵踢歐聯

國際體育仲裁法庭周一推翻歐洲足協的裁決，曼城上訴得直，獲撤銷歐洲賽禁令。在昨日的英超賽前記者會上，曼城主帥哥迪奧拿、熱刺領隊摩連奴及利物浦領隊高普先後回應，摩連奴指這個是可恥（disgraceful）的決定，財政公平政策已經玩完，而哥帥就認為曼城一直含冤受屈，應獲得道歉。

摩連奴：財政公平政策玩完

熱刺的摩連奴說：「這是個可恥的決定，如果曼城沒有罪的話，他們就應該連罰款也沒有。如果你沒有罪，你就不會被罰款。如果曼城有罪，這個決定就是可恥，他們應該被罰停賽。我不知道曼城有沒有罪，但無論如何，這個都是可恥的決定。」

摩連奴認為裁決結果可恥，如果曼城無罪，就應該連罰款也沒有；如果曼城有罪，就應被禁賽。（Getty Images）

「我認為財政公平政策已經玩完。」摩連奴表示他很支持財政公平政策的理念，他說：「我真的很希望見到正確使用的財政公平政策。此時此刻，我們談論曼城，而在之前，幾間球會都有類似的情況。」

「我喜歡一致性及清晰，不喜歡有疑點的。我對財政公平政策的立場始終如一，就像我對VAR的看法。幾年前，我已經講過很喜歡這個概念，但我不喜歡人們對它的詮釋。」

「我覺得財政公平政策已經完結，不是因為我不同意它的理念，而是我不同意它引起的鬧劇。」

高普認為財政公平政策仍有其價值，可以保護球隊及足球運動，希望大家遵守。（Getty Images）

高普：曼城下季踢歐聯對我有利

利物浦領隊高普亦被問到對於曼城上訴得直的看法，他首先笑言：「從個人立場，曼城下季踢到歐聯，我感到高興，因為我想再贏聯賽冠軍，如果曼城下季可以踢少10到12場比賽的話，我不認為其他球隊有機會贏到英超。」

高普話鋒一轉，續道：「不過，我不覺得昨日（前日）是足球的好日子。財政公平政策是個好的意念，能夠保護球隊及比賽，沒有人能夠做『大花筒』，確保所有花出去的錢都是來自正確的途徑。」

高普支持財政公平政策，認為這套法規對足球利多於弊，他說：「不由我去決定審判結果，但我們認為大家要遵守財政公平政策。我希望財政公平政策繼續存在，因為它可以確立一些規限，不准超越，這是對足球運動有益的。如果無人管束的話，有錢的人及國家就可以為所欲為。」

哥迪奧拿指曼城是受害者，甚至應該獲得道歉。（Getty Images）

哥迪奧拿：我們所做的是正確的

有記者問曼城領隊哥迪奧拿，如何回應摩連奴稱這個是可恥的決定。哥帥回答：「我們所做的是正確，摩連奴及其他領隊都應該知道，受傷害的是我們。我們應該獲得道歉。」

「我講過很多次，如果我們做錯了，我們會接受歐洲足協及國際體育仲裁法庭的決定，因為我們真的錯了。不過，我們可以為自己辯護，當我們相信自己所做的是正確時，我們就有權辯護。」

「很抱歉，我不想道歉。曼城根本不用道歉，因為3個獨立的法官裁定，我們所做的都是正當的，結果十分清晰。」

「車路士最初贏英超的時候，他們花的錢比誰都要多。我是個好領隊，但如果我沒有好球員，我都贏不到冠軍，但好球員通常都很貴，所以球會就要花很多錢。」

摩連奴（左）等英超名帥昨日在記者會分別回應曼城上訴得直。（Getty Images）

曼城的歐戰禁令源於一些洩密電郵，披露曼城高層的對話，誇大贊助額以掩飾班主，阿聯酋王室成員蒙蘇酋長（Sheikh Mansour）家族向球隊注資。歐洲足協裁定曼城違反財政公平條例中，班主投入資金的限額，以及量入為出原則，判未來兩季禁止出戰歐洲賽。罰款3000萬歐元。

國際體育仲裁法庭的三人審裁小組周一發表裁決，判曼城上訴得直，撤銷歐洲賽禁賽令，但指曼城調查期間不合作，故仍要罰款1000萬歐元。

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