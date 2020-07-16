【英超】曼聯11日內踢4場比賽　蘇斯克查埋怨賽程編排不公平

曼聯今輪英超作客水晶宮後，香港時間周一（20日）凌晨就要在足總盃4強與車路士爭決賽一席位。 四天內連踢兩場、休息時間較對手車路士少48小時的安排，使得「紅魔」主帥蘇斯克查十分不滿，認為賽程編排不公平，對有更多時間休息的車路士有利。

曼聯周五（17日）凌晨作客水晶宮後，下周一（20日）凌晨即要為對車路士的大戰作好準備，加上23日出戰韋斯咸和26日面對李斯特城，短短11日內要踢4場比賽，難怪領隊蘇斯克查大發牢騷，質疑賽程編排。

「我確實有憂慮，車路士較我們多48小時休息，這完全不公平」，蘇斯克查說：「在球季重開前一眾球隊都表明希望賽程編排盡量公平，但很明顯結果完全是另一回事，我現在只能夠專注贏水晶宮，之後才再作打算。」

蘇斯克查抱怨賽程安排不公平。（Getty Images）

蘇斯克查堅持今戰排陣不會將足總盃四強一戰當作考慮因素，暗示不會留力。隨現時英超「二哥」曼城的歐聯禁賽令上訴得直後，歐聯席位爭逐再次變得緊張。車路士擊敗諾域治後，現時以63分排第三，李斯特城及曼聯同得59分，「狐狸」得失球較佳排第四。

蘇斯克查認為球隊狀態甚好，但賽程緊密實令人憂慮。（Getty Images）

曼聯對完水晶宮後，很快就要與車路士爭入英格蘭足總盃決賽。（Getty Images）

車路士已肯定來季有歐洲賽踢，現時首要任務要保住前4席位，確保歐聯資格。

排第五的曼聯今季英超最後一戰對手為李斯特城，只要餘下3場全勝，就可搶得來季歐聯參賽席位。惟現時加上英足總盃，會否打亂蘇帥的部署？

車路士現時已肯定來季歐洲賽資格，現時最大目標為保住前4席位，取得歐聯資格。（Getty Images）

這名一代紅魔射手認為，陣中球員今年狀態比去季季尾更佳，但仍不能掉以輕心：「一般而言，少一點休息時間不足以讓我們擔憂，但在季尾這種時間24、48小時會有很大差別。」



他還以撲克牌為比喻，「因此過去兩周我們手上的牌不算是有『4條煙』，但我們仍會保持一副撲克面，打好手頭上的牌。未來兩周雖然賽程依然緊密，但己隊現時狀態是近數年最好的。」

【曼聯的未來希望】