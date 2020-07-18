【英足總盃】大衛施華輝煌十年倒數中　曼城球迷會號召拉人鏈致敬

受肺炎疫情延誤的賽季，終於步入尾聲。對於曼城球迷，今季一言難盡。 聯賽衛冕失敗，歐聯禁令上訴得直，起伏之間餘下兩線作戰。賽事進入倒數階段，他們欣賞傳球大師大衛施華亦「睇一場少一場」。足總盃準決賽在溫布萊球場對阿仙奴，曼城球迷當然希望晉級，見證大衛施華助球會打入決賽再捧盃。（無線85台明晨2：45直播）

大衛施華於2010年捧過世界盃後，從華倫西亞來到曼城。10年過去，他為曼城建功立業，帶來4次英超錦標。如今34歲，施華早已預告季後離開曼城。由於歐洲足協安排歐聯8強起，移師葡萄牙首都里斯本舉行，代表8月7日曼城16強次回合主場對皇家馬德里一戰，將是施華在曼城主場的告別作。

34歲的大衛施華，今季已交出10次助攻，技藝依然。（Getty Images）

傳球大師光榮離隊，必定會有主場球迷拍掌歡呼，歡送他的感人場面。可恨疫情肆虐，球賽閉門舉行，球迷無法親身見證施華最後一次在主場施展「手術刀」傳球。縱然曼城會方表明，日後安排施華亮相主場，親自道別，但一些曼城球迷急不及待。

4次英超冠軍都有大衛施華在，曼城球迷視他如寶 。（Getty Images）

曼城其中一個球迷會「 1894 Group」近日在facebook發起活動，呼籲對皇馬當天「要人」，送別他們的「魔術師」。

黃昏六點三、四，落嚟企好位，我哋會mark好位，保持距離。

帶埋朋友同屋企人嚟，等大衛施華知道：我哋好想入場睇佢最後一場主場。

你仲有時間返屋企，或者落pub睇波㗎！

香港也有他的足跡，時為2013年英超挑戰賽訪港 。（Getty Images）

球迷會打算當天傍晚，在隊巴從訓練基地前往主場的路線築起人鏈，親身感謝大衛施華。球迷會表明會遵守防疫措施，包括保持社交距離，亦會盡早標示路線，方便球迷。

大衛施華參與西班牙2010奪冠之旅，當年成員如今尚有多少人服役？（點圖放大）

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曼城於2008年由阿聯酋王室相關的財團入主，大灑金錢買人，但直至12年才奪得第一座英超冠軍。當季是大衛施華加盟第二季，在聯賽交出17次助攻。說他是傳球大師絕不為過，每每在敵方腹地交出致命傳送，瓦解敵方防守亦如「引導」隊友走位，製造入球。來到今季，施華出場次數雖稍減，但截至今天亦已有10次助攻。他協助曼城奪得4次英超、2次足總盃及5次聯賽盃。