英超．球員誌｜了解加盟曼聯前的費南迪斯　最強攻中竟是後衛出身

曼聯的波基斯費南迪斯是英超現時最炙手可熱的中場，加盟半季攻入7球，並交出7次助攻，幾乎每個曼聯的入球都跟他有關，並贏得2月及6月的英超最佳球員。 遠射出眾，死球優秀，傳球獨到，控球穩健，走位靈活，這是近幾個月來，費南迪斯給予球迷的印象。不過，大家對於費南迪斯加盟曼聯前的經歷，又知道多少呢？

故事由2008年的金融海嘯說起，葡萄牙成為「歐豬5國」之一，跟住幾年，國家深陷經濟危機，很多葡萄牙人都要出國謀生，包括波基斯費南迪斯的父親祖奧費南迪斯。祖奧打算舉家遷到瑞士，叫太太及3個子女收拾細軟。

費南迪斯（中）深得曼聯領隊蘇斯克查（左）的重用。（Getty Images）

堅拒隨父親移民瑞士

然而，那時效力博維斯塔青年軍的次子波基斯費南迪斯堅拒移民。費南迪斯多次跟父母說：「在瑞士，他們根本不懂得怎樣踢足球。」費南迪斯甚至威脅，如果父母迫他去瑞士的話，他會離家出走。結果，費南迪斯成功爭取，他的母親與他留在葡萄牙。

費南迪斯成家立室，已經做了爸爸。（Twitter）

若果他沒有堅持，或者就沒有之後的故事。

費南迪斯自小足球天賦橫溢，7歲的時候，先在地區球會FC Infesta踢青年軍。Sergio Marques是費南迪斯第一位正式教練，也是他的啟蒙恩師。他說：「費南迪斯由一開始，已經展露出潛質。他擁有非凡天賦，但仍需要琢磨。那時，我們梯隊在周一、周三及周四訓練，到周六比賽，但你見到費南迪斯渴望學到更多，所以我問他想不想一對一加操，針對加強某些方面。」

「他說好，所以每逢周二晚6時半，就是我們兩個人，專注訓練他的傳球及控球技巧。有時，其他人認為他的風格喜歡冒險，但我覺得這是因為他對自己的能力充滿信心。」Sergio Marques續說。

費南迪斯現時曼聯中場的必然正選，負責處理球隊的死球。（Getty Images）

選博維斯塔因接駁巴士

兩年後，費南迪斯已獲大球會的青睞，波圖及博維斯塔皆向他伸出橄欖枝，令人意外地，他沒有選擇班霸波圖，而是博維斯塔，原因是博維斯塔願意提供小巴服務，接送他去訓練場地。

今日的費南迪斯司職進攻中場，但原來他小時候是踢中堅出身。直至15歲之前，他大部分青年比賽也是踢中堅的。可是，有一朝早，費南迪斯向教練講，他不想再踢後防了，而且他希望外借出去，吸收經驗。最後，他被外借到一間叫Pasteleira的球會，乃是博維斯塔的衛星隊。

費南迪斯曾為葡萄牙小國腳披甲。（Getty Images）

時來運到 中堅變中場

時來運到，加上本色有實力，費南迪斯得嘗所願，開始中場生涯。Pasteleira教練Antonio Peres說：「那時候，我們評估每個球員，審視他們的位置，看看他們能否貢獻更多。如果當時我們有個10號球員的話，可能費南迪斯就不會被推前。不過，我們那時沒有，他就把握到這個機會。簡直是立竿見影！他幾乎每場都有入球。作為隊長，他為隊友豎立了一個很高的標準。他經常自己加操，練罰球及射門。」

回到博維斯塔後，費南迪斯愈戰愈勇。在博維斯塔教過費南迪斯的教練Abilio Novais說：「他領先其他小朋友兩到三年。他踢出超出其年齡的成熟表現。費南迪斯的戰術知識令我吃驚，『究竟這個男仔是何方神聖』！」

「老實講，我沒有什麼可以教到他，他已經有豐富的知識，或者他已經準備好當職業球員。我從沒有懷疑，如果他想的話，未來可以成為頂級的領隊。他在球場上的表現，已有教練的風采。」

跟費南迪斯在博維斯塔做過隊友的巴西右閘Rodrigo Mann說：「如果你看過他的比賽，你就知道一個球星要誕生了。人人都想達到那個水平，但他還渴望更上一層樓。或者，這成就了他的不平凡。他擁有毫不倦怠的工作態度，逢波必追，要求很高，跟教練交流，又會向球證抗議。他十分投入。」

費南迪斯曾效烏甸尼斯：

+ 4 + 3 + 2

獲意大利球會相中

由於父親要到瑞士工作，費南迪斯差點離開葡萄牙球壇。他堅持下來，很快就有回報。這年是2012年，意甲球隊路華拿的首席球探Mauro Borghetti長途跋涉來到，為的就是的看一場費南迪斯的比賽。

Mauro Borghetti說：「我第一次在葡萄牙見到費南迪斯時，我對他一無所知。他被介紹給我們，但除此之外，他未被人發掘。我去看他U19的比賽，他是陣中少有一兩個1994年出世的小伙子，其他大部分年紀較大，都是1993年的。」

「他的表現沒有超出我預期，展現了出色的技術及態度。我懷疑他那場知道有人來看他，所以有時他踢得特別落力。無論如何，難以否認的是，他確實有才華。我去看他的時候，路華拿還在意甲，但我們快將降班，所以我們的目標是找到一些有升值潛力的年輕球員。」

費南迪斯初到意大利球壇時，不懂意大利語，但他很快就融入球隊。（Getty Images）

當年身價4萬歐元

路華拿與博維斯塔達成協議，以4萬歐元轉會費，將17歲的費南迪斯帶到意大利。跟C朗及拿尼兩位前輩不同，費南迪斯並非在葡超出道，而是意甲及意乙。那些年，費南迪斯一家各奔前程，大他6年的大哥列卡度就去了英國的醫院工作。

那時候初到意乙，費南迪斯一句意大利也不懂，但他很快克服語言的困難。他在路華拿的U19只是過了3個月，就獲提升上一隊，幫助球隊以第5名完成球季，獲得附加賽資格。在12/13球季，費南迪斯23次上陣射入4球，甚至得到祖雲達斯及AC米蘭的注意。Mauro Borghetti說：「對我們來說，他的價值是等於馬勒當拿。」

2013年夏天，路華拿這間小廟留不住費南迪斯，這名葡萄牙新星中場轉到意甲的烏甸尼斯。他在烏甸尼斯踢了3個球季，95次上陣攻入11球。在2016年夏天，他穿上10號球衣，代表葡萄牙U23出戰里約奧運。但球隊在8強不敵德國出局。

費南迪斯曾參加2016年奧運。（Getty Images）

穿上森多利亞10號

同一個夏天，他的表現獲得另一間意甲球會森多利亞的青睞，並獲送上文仙尼穿過的10號球衣。在16/17球季，費南迪斯為森多利亞33次聯賽上陣，入攻5球。2017年夏天，費南迪斯以隊長身分，帶領葡萄牙小國腳，出戰U21歐國盃，可惜不敵那支有沙奧尼古斯、迪路菲奧的西班牙，無緣4強。

當他從波蘭回來之後，衣錦還鄉，重返葡萄牙球壇，以850萬歐元身價，加盟葡超勁旅士砵亭，成為士砵亭當時史上第二高身價球員。在2012年離開葡萄牙時，費南迪斯還是個寂寂無名的小將，但到2017年，他已經是士砵亭的重點新援。

費南迪斯踢過森多利亞：

重返葡萄牙即膺MVP

費南迪斯首季即迎來大爆發，攻入16球並交出20次助攻，領球隊贏得葡聯盃冠軍，他個人更當選葡超最佳球員。當時的隊友荷蘭前鋒巴斯杜斯說：「他擁有完美的技術，觸球技術非常好，又有難以置信的射門能力。」

在2018年世界盃前夕，有蒙面人攻入士砵亭訓練基地，襲擊球員及職員，其中前鋒巴斯杜斯頭部受傷。 費南迪斯說：「我從未經歷過這種事，我很擔心家人會受影響。之後，我叫太太帶女兒逃到波圖去。」

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士砵亭星散！威廉卡維奴等四主將解約離隊

其後，7名士砵亭一線隊球星解約，包括費南迪斯，但他最終在7月重新回到球會，簽下新約。18/19球季，費南迪斯表現更上一層樓，交出32個入球及17次助攻的數據，再次當選最葡超最佳球員。

費南迪斯在2017年回到葡萄牙球壇，加盟士砵亭。（Getty Images）

接替拿尼當隊長

巴斯杜斯續說：「在他來到的第二季，他已經是隊長了。雖然他年輕，但他擁有領袖才華。他可以跟球隊妥善溝通，常常跟其他球員聊天。」在2019年2月，當拿尼轉投奧蘭多城後，時齡24歲的費南迪斯成為隊長。

與費南迪斯在士砵亭做過隊友的巴西翼鋒Raphinha說：「他那時對我們非常重要。在我由甘馬雷斯轉會士砵亭之前，他已經跟我聯絡，給我意見，建議我保持平靜的心態。他是天生的領。我加盟之後，他在里斯本歡迎我，成為我的兄弟，我永遠都很感激他。」去年夏天，費南迪斯已經得到很多豪門勁旅的青睞。

前士砵亭主席Sousa Cintra說：「我做了這個行業很長時間，我可以跟你保證，費南迪斯是近幾季葡萄牙內面最優秀的球員。更重要也更需要強調的是，他是個很好的人，也是那種可以提升你球隊實力的運動員。他有禮貌，也很有決心，為更衣室帶來全新的動力，帶領隊友，激勵球隊前進，直至流乾汗水。他對於士砵亭的重要性，等於那時C朗拿度之於皇家馬德里。」

費南迪斯已經是葡萄牙的正選國腳。（Getty Images）

費南迪斯步師兄C朗的腳步，從士砵亭轉投曼聯。（Getty Images）

加盟曼聯後作用立竿見影

到今年冬季轉會窗，他最終加盟風雨飄搖的曼聯。

曼聯領隊蘇斯克查說：「他來到一支需要新火花的好球隊，我們相信他可以帶來新的刺激。我們考察過一段很長的時間，我們可以肯定他能夠帶來轉變。他一直是一位頂級球員。」

近半年的故事，相信大家都很清楚，費南迪斯的作用立竿見影，成為球隊中前場最重要的球員，並且連贏2月及6月的英超最佳球員。自從加盟曼聯後，他在各項賽事攻入9球，還有8次助攻。