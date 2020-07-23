利物浦奪英超幕後功臣︱多得她及時阻止　解構高普險簽曼聯之謎

利物浦英超首度封王，領隊高普居功至偉。紅軍看來與這位德國教頭天造地設，然而加盟利物浦之前，他幾乎執教死敵曼聯。 他最終沒有成為紅魔領隊的講法眾說紛紜，也許這位「愛妻號」對太太言聽計從。紅軍一圓30年美夢，女人的直覺，亦應記一功。

高普帶領多蒙特打破班霸拜仁慕尼黑壟斷，2010/11及2011/12連續兩個球季捧起德甲錦標。2012/13球季勇闖歐聯決賽，即使最終不敵拜仁屈居亞軍，他仍被視為歐洲球壇最炙手可熱的頂級主帥之一。

當時正值曼聯傳奇領隊費格遜爵士（Sir Alex Ferguson）退休交棒，傳聞親自欽點蘇格蘭同鄉莫耶斯（David Moyes）接任。2013年5月，曼聯宣布莫耶斯成為新任主帥，簽下6年長約。他7月才正式上任，足足有兩個月時間，熟習球會運作。然而，新球季一開始他不斷以差劣戰績，改寫紅魔鬼各項不名譽紀錄，並創下球隊英超歷來最差勁開季戰績。

【後費Sir年代曼聯主帥比較】

小插曲：誰才是費Sir欽點繼任人？

談高普之前，先交代一下題外話。費Sir因為被指推薦莫耶斯捱轟，他在2016年出版的書籍《Leading》中反駁：「我要求哥迪奧拿接受其他球會聘書之前先打電話給我，但他沒有這樣做，並在2013年7月加盟拜仁慕尼黑；摩連奴顯然已跟阿巴莫域治（車路士班主）說他會重返車路士，而安察洛堤會到皇馬接替他的位置。我們也知道高普在多蒙特很愉快，並預備簽新合約。當時雲高爾正在帶領荷蘭國家隊嘗試贏得2014世界盃。」

哥迪奧拿明顯才是費Sir的接班人首選，然後就是摩連奴、安察洛堤、高普和雲高爾之間選擇。有指高普當時對多蒙特效忠而拒絕曼聯，紅魔輾轉之下才找上莫耶斯。球壇頂級主帥來來去去只是一小撮人，莫耶斯當然不在此列，難怪老人家要在書中申冤。上述五位主帥之中，摩連奴和雲高爾最終均成為曼聯主帥，高普和哥迪奧拿分別在2015和16年先後登陸英超，加盟曼聯兩大死敵利物浦和曼城，與紅魔鬼無緣。

【利物浦奪英超】高普領軍首仗嚇人陣容盡見功力 得返一個有得踢

高普自爆曼聯曾對他表示興趣。（Getty Images）

高普幾乎執教曼聯？

回說在莫耶斯傳出帥位不穩之際，不少名帥再次均跟曼聯扯上關係。「莫天才」終在2014年4月被辭退，隊中球員兼教練傑斯出任看守領隊到季尾，到同年5月19日紅魔鬼宣布由雲高爾出任新主帥，傑斯獲委任為助理領隊。

莫耶斯的失敗後，當時曼聯的想法是要找一個有名氣的大牌領隊執教，以振軍心，2014世界盃後雲高爾離開荷蘭國家隊，是市場上少數自由身名帥。高普一次無心插柳的訪問，爆出他跟曼聯曾經「無限接近」。

前利物浦隊長菲爾湯臣（Phil Thompson）早前接受挪威TV2訪問時稱，「我曾為天空體育訪問高普，問你是否覺得自己跟利物浦有如天造地設。他望向我，然後問：『為什麼？』」湯臣續稱，「然後高普告訴我，他曾有機會接掌曼聯，但他的妻子說那並不妥當。」

【高普與太太Ulla甜蜜蜜】

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高普太太的直覺？

「到利物浦叩門時，他的太太說這個就對了」，湯臣百思不得其解，「當中有點什麼怪怪的，一切就似他是為利物浦而生那樣。」

高普向來是個愛妻號，對Ulla這個第二任妻子尊敬有加。然而，如果說只憑她一面之辭就為自己前途下決定，又未免過於草率。恰巧另一紅軍名宿科拿也曾為此訪問過高普，並得出截然不同的理由，「他告訴我曾拒絕幾間超級富豪球隊，曼聯肯定是其中之一，另一間可能是皇家馬德里，因為他對這些球會只專注在商業影響力，感到憎惡。」

科拿憶述：「他說他喜歡利物浦懂得在金錢與球會歷史、身份和球迷之間取得平衡。」2017/18歐聯決賽的賽前訪問，高普再次談到這個話題：「我曾跟其他球會洽談，但他們不似是間球會。他們只在乎市場推廣和形象，你要為這個簽名，為那個簽名。然後我在想：『嘩，那並不是我所熱愛的足球』」。高普認為，「那也是足球的一部分，但那並不應該在優先順序中排第一、二、三或四。我們首先要嘗試提升比賽表現」。

【高普領軍首仗球員身在何方？】

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又是活華特壞事？

2016年高普接受英國《衛報》訪問時承認，「曾經有一次（曼聯對我表示興趣），但我不能離開多蒙特，就是這樣。」他當時表示，「我沒有收到正式報價，不過就算有，我也不會接受」，並解釋，「我首先要完成在多蒙特的工作，才能再去想其他事情。或許那不是聰明的方式，但那是我的方式。」

2018年2月出版的高普自傳《Bring The Noise》，曾詳細交代他拒絕出任曼聯領隊過程。（網上圖片）

2018年2月出版的高普自傳《Bring The Noise》，把事件來龍去脈說得更加清楚。曼聯副執行主席活華特（Ed Woodward）飛到德國與高普會面，「莫耶斯在曼聯的日子快將終結，高普是取代他的大熱門」，「活華特告訴高普，夢劇院（Theatre of Dreams，曼聯主場奧脫福的別稱）『猶如成人版迪士尼』，跟名字一樣是個充滿神話色彩的地方，擁有世界級娛樂設施，讓人夢想成真。」

高普對活華特的推銷未能完全信服，被指曾告訴友人「不太性感」（a bit unsexy），但沒有即時推卻機會。他之後跟多蒙特行政總裁華斯基（Hans-Joachim Watzke）會面，確認已立定主意拒絕曼聯的邀請，留在多蒙特。

如今重新審視他當年拒絕曼聯、取利物浦的種種理由，或許每個原因也有一點關係，也有可能純粹時機不對。唯一可以肯定的是，出任利物浦領隊之後，將來他一定不會轉教曼聯，今生注定與紅魔擦身而過。

【利迷早前瘋狂慶祝畫面】

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