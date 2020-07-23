利物浦借將半季入10球　史雲斯扭轉極大劣勢殺入升班附加賽｜英冠

「嘩！四十多碼，右腳腳面拉弓」，「紅軍」球員再次「絕境放大絕」。 英冠煞科日完結，利物浦新星利安比維斯達（Rhian BREWSTER）借用至史雲斯，以「世界波」先開紀錄。史雲斯本於爭奪附加賽資格上處於極度劣勢，戰至補時才奇蹟般逆轉，以1個得失球差反先諾定咸森林，搭上「尾班車」。

「天鵝」開賽前排第7，3分落後分列第5、6位的森林與卡迪夫城，其中得失球差落後森林5球，形勢被動。創造驚喜，先做好自己。史雲斯作客雷丁，採取主動，開賽17分鐘先開紀錄。

比維斯達成為史雲斯下半季反彈關鍵。（Getty Images）

1月從利物浦借用加盟的20歲小將比維斯達在中場與隊友互傳後，推順兩步走向中路，見無人看管，右腳拉弓遠射，距離與當年「神奇隊長」謝拉特的經典入球差不多。比維斯達的射球飄向遠柱，飛向右上角，角度未至非常刁鑽，但足以收死雷丁門將。

比維斯達的「四十多碼」逐格睇（按圖放大）

We have been treated to some sublime goals tonight. Naby Keita, Trent Alexander Arnold and this from Rhian Brewster pic.twitter.com/WrVqDjMI22 — The 12th Man Podcast (@12thPodcast) July 22, 2020

史雲斯從此揭開逆轉序幕，更在上半場40分鐘因對手球員領紅，以眾凌寡。雖然雷丁於3分鐘後射入12碼扳平，但史雲斯下半場66分鐘再次領先。而同一時間，森林在主場與史篤城打成1：1，仍然領先1分，未料最後20分鐘風起雲湧。

李安古倫射成3:1，掀起最後高潮。（Getty Images）

森林在73分鐘起5分鐘內失掉兩球，落後1：3。史雲斯則於84分鐘由後備入替的小將李安古倫（Liam CULLEN）射成3：1，只要再入1球，即憑較多入球壓過森林。史雲斯傾盡全力，大軍壓境，終於在補時1分鐘由老將魯迪治（Wayne ROUTLEDGE）梅開二度，4：1擊敗雷丁，與同日大勝侯城3：0的卡迪夫城，兩支威爾斯球隊一同殺入附加賽。森林在最後時刻亦壓前，希望射入救命一球，結果反被突擊，最終擺烏龍，以1：4慘敗史篤城腳下，斷送大好形勢，無緣附加賽。

老牌球會諾定咸森林在最後關頭失之交臂，領隊拿武治與職員何其無奈。（Getty Images）

史雲斯最終與森林同得70分，憑1個得失球優勢而奪得第6，趕上升班附加賽尾班車。「天鵝」在季初位處前列，但在聖誕前已跌至中游附近。能靠最後衝刺入圍，1月初從利物浦借來的比維斯達居功至偉。他加盟後即被委以重任，近乎場場正選，無懼英冠的激烈競爭環境，20仗聯賽射入10球，僅少於踢足全季的安祖阿休（Andre AYEW）5球。

絕地反擊得手，史雲斯眾將笑得合不攏嘴。（Getty Images）

安祖阿休開心到「飛起」。（Getty Images）

比維斯達於2015年從車路士青年軍轉到利物浦青年軍，成為「小紅軍」主力，並是英格蘭小國腳的主力射手。18年曾因接受足踝手術，休養超過1年。康復過後，今季上半季在利物浦亦曾於盃賽出場。而今周一凌晨展開的附加賽首回合，史雲斯將會主場迎戰第3位的賓福特，他將是「天鵝」的入球關鍵。

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