英超煞科│曼聯挫李斯特城　車路士兩蛋贈狼隊獲歐聯入場券

經歷3個月的停賽期，英超終於在周日（26日）煞科。利物浦提早封王，令到2019至20年球季終極一戰的焦點，落在車路士、李斯特城還是曼聯會得到最後兩個歐聯席位。

李斯特城主場大戰曼聯，一開波已快上快落，而且雙方都在前場已開始壓迫。客隊在41分鐘迎來入球良機，拉舒福特接應普巴傳球，作勢直接起腳騙倒李城守將後，用腳內檔射門炒高。

李斯特城與曼聯爭奪歐聯席位，雙方開波已不作保留，上半場鬥攻。（路透社）

這名英格蘭射手完半場前再有一次機會，角球開出李城守將解圍不遠，拉舒福特禁區內控定皮球狂轟，被舒米高雙手撲出，雙方半場攻勢不少，但都未能找到入球。

李斯特城並非沒有入球機會，但未有把握到。（路透社）

添姆華拿到達倫敦並到史丹福橋為車路士打氣。（IG @timowerner）

車路士完半場前連入兩球

另一邊廂車路士主場對狼隊，雖然和波都足以取得前4席位，但萬一輸波而李斯特城及曼聯打和，將會因得失球較差跌落第5，故今仗亦不敢掉以輕心。來季轉投車路士的德國前鋒添姆華拿，到達倫敦並直接入場做觀眾。

「藍戰士」領隊林柏特今仗收起了表現不穩的阿列沙巴拿卡，由卡巴尼路擔任正選把關。卡巴尼路亦沒有讓林柏特失望，柏度尼圖一球的傳中有直接笠死之勢，該名阿根廷門將一躍將皮球拍出。

卡巴尼路今戰正選上陣，半場撲出柏度尼圖十分近門的傳中。（Getty Images）

車路士半場大部分時間都發揮不到應有水準，但完半場前連入兩球。（Getty Images）

不過，車路士半場傳球失誤不少，組織不到有效攻勢，但他們在46分鐘先有美臣蒙特罰球建功，完半場前蒙特又助攻基奧特入波，以2：0入更衣室。

基奧特完半場前助車路士擴大領先優勢。（路透社）

李城久攻不下 曼聯12碼開紀錄

由於車路士領先，變相李斯特城必須贏波才可以殺入前4，下半場出閘即時搶攻，60分鐘一次罰球機會，華迪在前柱銅頭一撐，欠運中楣角彈出。

李斯特城下半場多次埋門都未能入波。（路透社）

馬迪爾為曼聯博得12碼。（路透社）

連格終破入球荒

李斯特城久攻之下，在68分鐘更讓曼聯得到突擊機會，安東尼馬迪爾接應格連活特的直線，殺入禁區被莊尼伊雲斯踢跌，球證直指12碼。波基斯費南迪斯主射入網，曼聯終於先開紀錄。

李城75分鐘哈維班尼斯禁區內接應隊友傳中，轉身射門可惜未能發力，輕易被迪基亞沒收。主隊臨完場前更有舒米高犯低級失誤，讓後備上陣的連格打破超過一年的入球荒，以0：2飲恨，曼聯贏波以較佳得失球升上第3，與以兩球淨勝狼隊的車路士取得來季歐聯參賽資格，李斯特城維持在第5位得到歐霸參賽權。