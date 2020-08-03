【MLB】大谷翔平不足兩局「降板」　投球失控右臂疑不妥

日本「二刀流」棒球手大谷翔平的復元路遙遙，他接受「Tommy John」手術後今季重新登上投手丘，表現卻令人擔憂。 大谷今晨第二次登板，投球質素起伏不定。先發上陣的他雖然取得重任投手後首次三振，接下來連續保送，結果投了兩局便被換走。他賽後表示接受手術的右肘有不妥，需要接受檢查。

繼上月27日作客運動家，大谷再度擔任先發投手，主場迎戰太空人。首局面對先頭打者史賓格（George Springer），4球便做出三振，並解決隨後兩名打者，「3上3下」完成第1局。

大谷翔平接受手術後第二次登板，再次「失控」。（美聯社）

可是，大谷在第2局控球失準，開局後連續保送3名打者，陷入滿壘劣勢之際又連續三振2人。來到第6位打者，大谷投出「2好3壞」後，第6球速球進入好球，主裁判卻裁定為壞球，令大谷「三振變保送」，先失1分。

大谷進入第二局，連續保送3人後連續三振2人，可惜因為誤判而失分。（美聯社）

大谷在應付接着擊球的史賓格時，球速從最快的97.1英哩，跌至最後的89英哩，結果再度保送，連失兩分後降板。雖然隊友普約斯在3局下擊出滿壘彈而反先，令大谷不至吞下敗投，但太空人最終戰至加時第11局，險勝6：5。大谷賽後表示右肘感覺不妥，須接受磁力共振掃描（MRI）檢查。縱觀大谷今戰共投50球，最拿手的指叉球使用比率已較運動家一仗為多。

普約斯的滿壘彈為天使反超前，惜最後敗陣而回。（路透社）

留意官方顯示大谷第2局面對第6位打者加奴的投球圖，6號在好球帶內，卻判為壞球。

Shohei Ohtani just threw strike three to Astros catcher Dustin Garneau to get out of it, but home plate umpire Alfonso Marquez called it a ball.



Instead, it's a bases-loaded walk. That's a bad, bad missed call. pic.twitter.com/6fMZvYNV86 — Kyle Glaser (@KyleAGlaser) August 2, 2020

日本球迷剪輯了大谷今仗投球片段：

總教練麥登（Joe Maddon）認為大谷感到疲憊，希望無大礙，「我們希望盡快幫大谷走出低潮，他亦有機會自己克服。不過，現在我不肯定他能否繼續」。他亦指球證誤判對大谷影響甚大：「如果判決正確，大谷投三十多球便解決第二局，一切便不同」。

大谷擔任指定擊球手的表現較平穩，日前對水手擊出全壘打。（路透社）

大谷在2018年9月接受Tommy John手術，治療手臂韌帶問題，上季「封印」二刀流，只以指定擊球手上陣，直至今季才重開二刀流，但兩場投手表現皆未復舊觀。而擔任指定擊球手，保持表現平穩，已擊出2支全壘打。

秋山翔吾從西武獅轉戰辛辛那提紅人，打擊表現暫時尚可。（路透社）

此外，MLB考慮賽程縮短、球員健康等因素，立例容許賽事改為7局制及一日雙賽。紅人對老虎成為108年來首次少於9局的一日雙賽，今季加盟紅人的日本外野手秋山翔吾在首場第7局的安打，助球隊取得1分，險勝老虎4：3。