【F1英國站】網民無情追擊　史杜爾「黑歷史」重演是戰車出問題？

Racing Point今季於F1今季順風順水，在日前英國站受到挫折，「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）只得第9。 F1近日推出英國站各隊Team Radio精華，其中史杜爾埋怨賽車已無餘力加速，被賽事工程師怒喝，網民即時重提2019年中國站撳錯掣事件，紛紛恥笑「太子爺」。 撳錯制？還是戰車有問題？

Racing Poin上周於銀石可謂連番受挫，墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）確診新冠肺炎，侯根保（Nico Hulkenberg）臨陣磨槍卻在出發前壞車退賽。

史杜爾第6位起步，不敵兩台雷諾，又被艾法托利的加斯利（Pierre Gasly）爬頭，Racing Point強勢蕩然無存，最終只得第9，為車隊拿得2分。

Racing Point英國站接連受挫，佩雷斯確診、侯根保開賽前壞車。（Getty Images）

F1英國站前十排名：

+ 6 + 5 + 4

F1近年每站都會推出各站的Team Radio精華，短片可聽到當「太子爺」被雷諾的奧干（Esteban Ocon）追趕時，賽事工程師於無線電中叫他撳Energy掣，增加賽車動力時，但史杜爾回應大叫：「I have nothing left!」

史杜爾埋怨賽車已無餘力，工程師亦已失去耐性：怒喝：「你（賽車）還剩很多能源，撳Energy掣！」

史杜爾被工程師怒喝（2：57開始）：

史杜爾被奧干追上，工程師一度失去耐性呼喝史杜爾。（Getty Images）

史杜爾一直被指靠父蔭打入F1，太受「歡迎」不停被嘲，今次亦不例外。

2019年中國站，史杜爾錯把無線電掣當成Energy掣，遭到網民恥笑。多數網民認為今次「I have nothing left」，似乎是「黑歷史」重演，亦有人擔心工程師這樣跟「太子爺」說話，恐怕已經「炒魷」。

史杜爾2019中國站撳錯掣事件（1：34開始）：

史杜爾去年中國站撳錯掣事件被網民「笑一世」。（網上圖片）

撳錯掣？戰車有問題？

reddit的F1車迷就相對理性，認為Racing Point今站是引擎的能源回收系統（Energy Recovery System，簡稱ERS）故障，直路失速似乎是引擎有問題。

史杜爾表現不佳有機會跟賽車出問題有關，但卻遭網民無情追擊。（Getty Images）

「粉紅平治」今站表現失常，就連旁述賓度（Martin Brundle）亦指Racing Point「今站不太平治」。就算史杜爾出錯，亦不可能錯足全場，Racing Point今仗尾翼作出改動，但在直路被中遊競爭對手追趕，若非引擎出問題，就有可能與今站的update有關係。

F1未來8站賽程（按圖放大）：