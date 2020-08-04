【F1英國站】網民無情追擊　史杜爾「黑歷史」重演是戰車出問題？

Racing Point今季於F1今季順風順水，在日前英國站受到挫折，「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）只得第9。
F1近日推出英國站各隊Team Radio精華，其中史杜爾埋怨賽車已無餘力加速，被賽事工程師怒喝，網民即時重提2019年中國站撳錯掣事件，紛紛恥笑「太子爺」。
撳錯制？還是戰車有問題？
Racing Poin上周於銀石可謂連番受挫，墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）確診新冠肺炎，侯根保（Nico Hulkenberg）臨陣磨槍卻在出發前壞車退賽。
史杜爾第6位起步，不敵兩台雷諾，又被艾法托利的加斯利（Pierre Gasly）爬頭，Racing Point強勢蕩然無存，最終只得第9，為車隊拿得2分。
Racing Point英國站接連受挫，佩雷斯確診、侯根保開賽前壞車。（Getty Images）
F1英國站前十排名：
F1近年每站都會推出各站的Team Radio精華，短片可聽到當「太子爺」被雷諾的奧干（Esteban Ocon）追趕時，賽事工程師於無線電中叫他撳Energy掣，增加賽車動力時，但史杜爾回應大叫：「I have nothing left!」
史杜爾埋怨賽車已無餘力，工程師亦已失去耐性：怒喝：「你（賽車）還剩很多能源，撳Energy掣！」
史杜爾被工程師怒喝（2：57開始）：
史杜爾被奧干追上，工程師一度失去耐性呼喝史杜爾。（Getty Images）
史杜爾一直被指靠父蔭打入F1，太受「歡迎」不停被嘲，今次亦不例外。
2019年中國站，史杜爾錯把無線電掣當成Energy掣，遭到網民恥笑。多數網民認為今次「I have nothing left」，似乎是「黑歷史」重演，亦有人擔心工程師這樣跟「太子爺」說話，恐怕已經「炒魷」。
史杜爾2019中國站撳錯掣事件（1：34開始）：
史杜爾去年中國站撳錯掣事件被網民「笑一世」。（網上圖片）
撳錯掣？戰車有問題？
reddit的F1車迷就相對理性，認為Racing Point今站是引擎的能源回收系統（Energy Recovery System，簡稱ERS）故障，直路失速似乎是引擎有問題。
史杜爾表現不佳有機會跟賽車出問題有關，但卻遭網民無情追擊。（Getty Images）
「粉紅平治」今站表現失常，就連旁述賓度（Martin Brundle）亦指Racing Point「今站不太平治」。就算史杜爾出錯，亦不可能錯足全場，Racing Point今仗尾翼作出改動，但在直路被中遊競爭對手追趕，若非引擎出問題，就有可能與今站的update有關係。
F1未來8站賽程（按圖放大）：