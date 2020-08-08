【意甲】祖雲達斯解僱沙利　普捷天奴接手大熱　干地施丹亦獲考慮

意甲冠軍祖雲達斯在球隊於歐聯16強出局後翌日宣布解僱教練沙利（Maurizio Sarri）。

祖雲達斯官網發表了簡單聲明，指球會感謝沙利為祖雲達斯歷史寫下了新一頁，在今季取得意甲九連霸的佳績，也是彼此生涯的高峰。

沙利今季助祖雲達斯捧起意甲錦標，達成九連霸。(Getty Images)

祖雲達斯官網發表簡短聲明交待沙利離隊。（juventus.com）

現年61歲的沙利，過往曾帶領拿玻里和車路士取得錦標。不過，祖雲達斯會方顯然不滿意球隊今季只能夠取得意甲聯賽冠軍一項錦標。球隊今季在意大利盃出局，歐聯16強雖在次回合以2：１勝里昂，但兩回合計打成2：2，里昂以作客入球晉級。

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早於比賽前夕，沙利帥位不穩的傳聞已炒作得沸沸揚揚，指球隊一旦於歐聯出局，沙利便會被開除。事實上，「老婦人」雖衛冕意甲，但沙利的壓力未有減退，沙利較早前指，歐聯勝負並不影響他在球隊的未來，「我不認為我的命運全押在一場比賽，球隊高層不會只留意單一賽事，他們考慮不同方面才決定我可否繼續執教。若果認為高層們只注意一場賽事，未免顯得他們過於業餘。」

沙利今季排陣調兵屢遭質疑。(Getty Images)

在沙利帥位不穩之時，已有消息指國米主帥干地（Antonio Conte）或熱刺前領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）接手是接手大熱，亦有消息指球會名帥、皇馬現任教頭施丹（Zinedine Zidane）也是球隊考慮人選之一。其餘潛在人選也包括今季在拉素取得成功的施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）和祖雲達斯前領隊艾歷尼（Massimiliano Allegri）。

接掌祖雲達斯潛在人選：