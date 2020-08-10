【英超】阿仙奴擬買斷奧斯爾合約？　為減薪酬壓力無所不用其極

阿仙奴去季換帥，阿迪達上任後，德國中場奧斯爾一度重返正選行列。不過好景不常，這名德國中場復賽後未曾落過場，最後7場以背傷為由，不在大軍名單之列。 英國傳媒指阿仙奴希望送走奧斯爾，為了減輕薪酬壓力，更願意一筆過買斷奧斯爾合約。

雖然奧斯爾今季在英超只上陣18場，但仍以每場創造近兩次機會。奧斯爾季尾7場英超因傷未有上陣，但足總盃決賽鬥車路士，溫布萊球場完全見不到奧斯爾的身影，英國傳媒指阿仙奴已完全放棄奧斯爾。

阿仙奴已放棄奧斯爾。（Getty Images）

是否有傷亦令人懷疑，因為奧斯爾一直堅持自己準備好出場，但始終被排除在大軍名單之外，英國傳媒視之為「放逐」，緊接下來就是在今個轉會窗將他送走。

31歲的奧斯爾周薪達35萬英鎊，為阿仙奴最高薪球員，但疫情期間未有跟隨隊友減薪，使球迷批評他是令到阿仙奴裁員的一大原因之一。

奧斯爾高額薪酬令阿仙奴十分頭痛。（Getty Images）

這名中場大師似乎不介意留在「兵工廠」當一個後備「槍手」，但阿仙奴就想盡快找到合適買家，英媒指曾有土耳其及美職聯球會對奧斯爾有興趣，但都沒有實質行動。

奧斯爾在復賽後一直都沒有上陣。（Getty Images）

英國傳媒指阿仙奴現正計劃，向奧斯爾提議買斷其合約，金額將會少於奧斯爾來季可得的1820萬英鎊薪酬。英媒更阿仙奴更願意為合適買家補貼奧斯爾薪酬，為送走這名高薪球員可謂無所不用其極。

不過，奧斯爾明年夏天才完約，要說服他以少於來季薪酬金額終止合約不容易，但為了今夏擴軍，阿仙奴就算蝕本生意依然照做。

阿仙奴清洗名單：

阿仙奴入貨清單：

【今夏已落實轉會】