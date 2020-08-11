【西甲】久保建英外借加盟一季　維拉利爾正待「超值套餐」落實

日本國家隊新星久保建英（Kubo Takefusa），首季西甲旅程大獲好評，尚未完季已有大量邀約殺到。花落誰家有答案，「日本美斯」去坐「潛水艇」。 西甲球隊維拉利爾昨晚（10日）公布從皇家馬德里借用「Take」一季，年僅19歲的他有望首次亮相歐洲賽。而「黃色潛水艇」的精明收購，據報陸續有來。

維拉利爾在官方網站及社交媒體公布借用久保建英一季，有他前來球會簽約及體測的片段，日本傳媒更指久保脫去上衣後展示「大隻仔」身型，為增強體魄下了苦功。球會介紹久保「控球與閱讀球賽能力絕佳，個人突破尤其出眾」。

久保建英（右）報到，戴上黃口罩，成為「黃潛」一員。（維拉利爾Instagram）

巴塞隆拿青訓出身的久保，去季從日職聯FC東京免費轉會至皇馬，即被外借到馬略卡，迅速站穩主力，尤其在下半季常以正選上陣。他在進攻方面的表現大獲好評，全季射入4球、助攻5次。由於皇馬表明來季繼續把他借出，未完季已傳聞不斷，日媒指至少20家球會有意租借，單在西甲便有西維爾、奧沙辛拿、切爾達等。首季亮相西甲後，久保來季有望首嘗歐洲賽滋味，隨維拉利爾出戰歐霸。

久保建英體型較「小巧」，略欠對抗力。他極力增強體魄，初見成效。（維拉利爾官網）

【今夏已落實轉會】

+ 16 + 15 + 14

維拉利爾今季西甲排第5，相隔一季再次亮相歐霸，並直入分組賽。球隊新人事新作風，宣布委任阿仙奴前領隊艾馬利（Unai Emery）執教後，今季「復活」的辛迪卡索拉前往中東落班。而借用久保建英前，已有傳聞從華倫西亞一口氣收購隊長柏利祖（Daniel PAREJO）及曾效力阿仙奴的高基連（Francis COQUELIN）。二人合約均至22年夏天結束，但華倫西亞急欲減少薪金成本，上月底上任的領隊查維加西亞又表態不會起用二人。據報「黃潛」只需1300萬歐元，即可羅致兩將，可謂「超值套餐」。而日本媒體估計，一旦二人落實加盟，來季與久保可望成為中場主力球員。

前「廠將」高基連（左）於2018年離開阿仙奴，加盟華倫西亞，有機會過檔維拉利爾。（Getty Images）