【英超】社區盾本月底閉門舉行　女子組相隔12年復辦

提提各位球迷，今個球季沒有暑假。這一刻還在看歐聯8強，下一刻可以記低日子，英格蘭球季本月底準備開鑼。 英超每年前哨戰社區盾，定於本月30日上演，更會首次上演「雙料娛樂」。

英格蘭足總宣布，社區盾將於本港時間8月30日凌晨在溫布萊球場舉行，由英超冠軍利物浦對足總盃冠軍阿仙奴。男子社區盾上演前數小時，會舉行女子社區盾，由應屆聯賽冠軍車路士對女子足總盃盟主曼城。由於英國疫情持續，賽事將閉門舉行。

社區盾猶如提醒球迷「準備開波」，去季由曼城靠互射12碼擊敗利物浦。（Getty Images）

女子社區盾並非每年舉辦，上回已是2008年。足總稱社區盾為每個球季揭開序幕，女子足球規模持續增長，復辦社區盾以示對女子聯賽的支持及承諾。

女子社區盾於2000年首次舉行，阿仙奴與查爾頓平分秋色，一起捧盃。（Getty Images）

球季時間表因新冠肺炎而大亂，變成3月「放病假」，6月重開「趕收工」。且來季時間表又要遷就延後一年的歐洲國家盃，不容怠慢。歐聯決賽於本月24日凌晨舉行，不足一周便有社區盾；英超就將於9月12日開鑼。惟現時曼市雙雄在歐洲賽尚未出局，兩軍的聯賽開鑼戰或會延後舉行。

上季歐洲賽未完，好些聯賽新球季已開鑼。蘇超已戰至第3輪，格拉斯哥流浪保持全勝。（格拉斯哥流浪Twitter）

【今夏已落實轉會】