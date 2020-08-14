【歐聯】華拿離隊無影響　萊比錫2：1勇挫馬體會闖4強

RB萊比錫的尖刀迪姆華拿在德甲完季後轉投車路士，放棄代表萊比錫出戰歐聯8強的機會。失去主將，沒有影響萊比錫的發揮，最終以2：1力挫馬德里體育會，首度躋身歐聯4強。

RB萊比錫在上一圈賽事，兩回合4球淨勝由摩連奴帶領的熱刺，昂首躋身8強，當時迪姆華拿亦有貢獻。時光飛逝，相隔5個月上演的8強戰，華拿已不再是萊比錫的一員，失去前線主力下迎戰馬德里體育會，爭奪4強席位。

迪姆華拿是萊比錫的前線主力，但他在戰畢德甲後離隊轉投車路士。（資料圖片／Getty Images）

從未高舉歐聯冠軍的兩支球隊，在上半場互無紀錄，馬體會的史堤芬沙域及萊比錫的侯斯頓保一次爭頂時空中相撞，二人隨即倒地狀甚痛楚，幸傷勢並無大礙，在軍醫的治理後如常作賽，更戰畢全場。

侯斯頓保在相撞後紮住頭部戰畢全場。（Getty Images）

RB萊比錫在換邊後打破悶局，沙比薩右路傳中，奧莫衝前一頂收死馬體會門將奧比歷，下半場5分鐘先開紀錄。落後一球的馬體會希望盡早收復失地，葡萄牙新星祖奧菲歷斯入楔殺入禁區，萊比錫的高路斯達文以「超技術」犯規，菲歷斯博得12碼並親自操刀中鵠，71分鐘追成1：1平手。

祖奧菲歷斯博得12碼並親自射入，一度為馬體會追成平手。（Getty Images）

+ 6 + 5 + 4

戰至末段88分鐘，曼城借將安祖利奴左路地波傳中，禁區頂的泰拿阿當斯一控一射，馬體會守衛沙域欲阻擋皮球去向，可惜省中他改變方向入網，奧比歷欲救無從。萊比錫憑這個有幸運成份的入球，以2：1力克馬德里體育會，首度躋身歐聯4強，將與早前晉級的巴黎聖日耳門爭奪決賽席位。

萊比錫末段憑一個幸運入球建功，以2：1力克馬體會晉級。（Getty Images）

歐聯今明兩晚上演最後兩場8強賽事：