【歐聯】施蒙尼避過剋星難逃出局厄運　再度無緣捧歐聯

馬德里體育會以1：2不敵RB萊比錫，主帥施蒙尼領軍下在歐聯8強飲恨出局，再一次與歐聯錦標無緣。 施蒙尼今季歐聯成功避過他的「歐聯剋星」，可惜自己「唔爭氣」輸波，該名阿根廷名帥指麾下已全力以赴。

馬德里體育會與RB萊比錫爭奪歐聯4強席位，結果比賽末段失守，萊比錫的泰拿阿當斯起腳抽射省中馬體會的史堤芬沙域，改變方向射破門將奧比歷的十指關，最終飲恨出局，實屬欠運。施蒙尼領軍的馬體會無緣高舉歐聯錦標，當哨子聲一響後，該名阿根廷名帥難掩失望，默默地站在場邊鼓掌，從臉部表情看得出他的不甘。

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施蒙尼賽後受訪時，雖然球隊落敗出局，但他表示球隊已經傾盡全力，「在西甲完季後，在數個星期沒有比賽，我們積極備戰惜無功而還。球隊上下在今仗相當落力，毫無保留地付出，但對手比今仗發揮比我們更好，希望來季捲土重來。」

施蒙尼自2011年上任馬體會主帥後，戰績彪炳，曾經奪得西甲及歐霸盃錦標，包括今季在內，施蒙尼帶領馬體會6度躋身歐聯淘汰賽，惟至今依然無緣高捧歐聯冠軍。

在施蒙尼治下，馬體會在歐聯賽場與一名球員特別有緣，過往曾5度在淘汰賽階段交手，馬體會全數吞敗出局，他們的剋星正是C朗拿度。馬體會早年連續4次與同市宿敵皇家馬德里，當中包括兩次決賽，馬體會同樣輸波而回。C朗拿度去季改披祖雲達斯球衣，在劣勢下以一己之力連中三元反勝馬體會。

本以為祖雲達斯在16強出局，馬體會今季「有運行」，豈料萊比錫助施蒙尼「打破宿命」，首度被沒有C朗的球隊淘汰出局。