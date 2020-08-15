【歐聯】拜仁「閃電戰」大勝入準決賽　巴塞失8球74年來最差一役

本屆歐聯8強獲外界視為最強對最強一戰，戰果令人大跌眼鏡。 德甲冠軍拜仁慕尼黑面對西甲豪門巴塞隆拿，把握巴塞防守鬆散，上半場僅過半小時已射入4球，奠定優勢。他們下半場毫不留情，再入4球，最終大勝巴塞隆拿8:2，晉身準決賽。

拜仁開賽4分鐘已由湯馬士梅拿先開紀錄。雖然巴塞隆拿於3分鐘後，藉阿拉巴（David ALABA）處理傳中時「大撻」擺烏龍而扳平1:1，但「屠殺」從此開始。

阿拉巴解圍踢失，變成烏龍球，不過小事一樁，因為拜仁此時「覺醒」。（路透社）

拜仁在10分鐘內連入3球，迅速拉開比數。先是21分鐘，巴塞隆拿右閘尼爾遜施美度（Nelson SEMEDO）在後場中路被搶去腳下球，旋即變成「3打4」。比列錫殺入禁區勁射，達史迪根腳尖稍稍碰到但無阻去勢，直飛網窩令拜仁再次領先。不久，拜仁中場簡單組織，基拿比（Serge GNABRY）接應過頭波，壓過巴塞中堅基文迪朗格勒（Clement LENGLET）單刀射入。31分鐘，施美度再次犯錯被比列錫在底線搶去腳下球，最終梅拿快朗格勒一步近柱撞入，令拜仁以4:1領先半場。

【拜仁上半場遙遙領先】

巴塞隆拿雖在下半場早段嘗試搶攻，以求收復失地，由蘇亞雷斯在57分鐘追回一球，但餘下時間變成拜仁「表演場」。艾方素戴維斯（Alphonso DAVIES）於63分鐘在左路擺脫施美度後傳中央，讓甘美治撞射，再次拉開比數。

巴塞隆拿被摧毀，美斯面目無光，一臉失落。（Getty Images）

【下半場拜仁繼續大開殺戒】

+ 3 + 2

戰至末段，巴塞防線崩潰，7分鐘內再失3球，全數與借用到拜仁的菲臘比古天奴有關。他於82分鐘傳中，讓利雲度夫斯基在小禁區輕鬆頂入，繼而在4分鐘內梅開二度，讓拜仁以8:2大勝晉級。

巴塞借予拜仁的古天奴，後備上陣毫不留情，射入兩球。（路透社）

拜仁上、下半場各入4球摧毀巴塞隆拿，成為歐聯淘汰賽史上首支單場入8球隊伍。拜仁將與明晨曼城對里昂的勝方，爭入決賽。至於巴塞隆拿單場狂失8球，創下74年來單場失球最差紀錄，上回為1946年西班牙盃16強淨吞西維爾8隻光蛋。季中上任的拜仁主帥菲力克（Hansi Flick），領軍續有好表現。他直言今戰嘗試盡快搶前施壓，開拓機會，「我們有質素和力量，現在要盡快恢復，從零開始應付下一仗。雖然梅拿值得選為最佳球會，但全隊全場保持專注和強度，我必須嘉許」。

巴塞隆拿慘敗，主帥斯迪恩地位岌岌可危。（路透社）

歐聯8強最後一役戲碼：