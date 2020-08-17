【歐霸】曼聯再度4強飲恨　西維爾反勝率先闖決賽

曼聯周日（16日）在歐霸盃準決賽雖然由般奴費南迪斯射入12碼先開紀錄，但最終被西維爾連追兩球，以1：2遭到淘汰，今季3項盃賽悉數在4強出局。「歐霸專家」西維爾再度闖入決賽，向球會史上第6座歐霸冠軍邁進。

首披新季黑色作客球衣的曼聯，在開賽早段有個好開始，射手拉舒福特闖入禁區施射被剷跌，博得今季各大賽事第22個12碼，波基斯費南迪斯以招牌「小跳步」主射中鵠，開賽9分鐘先開紀錄。西維爾由左閘利古朗26分鐘在左路地波傳中，蘇索接應無人看管下射入替西維爾扳平。

曼聯博得今季第22個12碼，費南迪斯主射建功先開紀錄。（Getty Images）

西維爾由蘇素攻入追平一球，兩軍半場打成1：1平手。（Getty Images）

曼聯在換邊後加強進攻，惟多個入球良機都失諸交臂，格連活特及馬迪爾的攻門同樣被西維爾門將耶辛尼保奴撲出。戰至下半場中後段，西維爾捷西斯拿華斯右路精準傳中，連迪路夫未有出腳攔截皮球，後備入替的盧克迪莊門前輕鬆射入，78分鐘奠定2：1勝局。無獨有偶的是，兩軍曾在17/18球季歐聯16強次回合交手，當時西維爾以同樣比數淘汰曼聯出局。

後備入替的盧克迪莊射入奠勝一球，西維爾以2：1反勝曼聯躋身決賽。（Getty Images）

西維爾連續兩圈淘汰英超球隊，率先闖入決賽，將與國際米蘭或薩克達爭奪今季歐霸錦標。被譽為「歐霸專家」的西維爾，連同歐霸前身的歐洲足協盃，今次已是第6度躋身決賽，他們在勝率是百分百，對上5次全數奪標而回，且看由盧柏迪古帶領的西維爾能否在今季延續此優良戰績。

西維爾第6次闖入歐霸盃決賽，早前5次躋身決賽同樣奪冠而回。（Getty Images）

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曼聯今屆在英格蘭聯賽盃、足總盃及歐霸盃均躋身準決賽，惟全都在4強行人止步，悉數與獎盃無緣。曼聯對上一次捧盃獎盃已是2016/17球季，當時由摩連奴領軍的紅魔鬼贏得歐霸盃及聯賽盃冠軍，如今歐霸出局，已經連續3個球季沒有獎盃落袋。