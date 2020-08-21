【歐霸盃決賽】國米挑戰9年首座錦標　西維爾隊長13年後再爭盃

歐霸盃決賽明晨在德國舉行，由「歐霸盃專家」西維爾與「足協盃專家」國際米蘭爭標。 國際米蘭今季從領隊到球員加入不少新面孔，大有復蘇跡象，聯賽創下近年最佳成績。等待9年的錦標只差一步，為求新挑戰而季中加盟的丹麥中場基斯甸艾歷臣，同樣希望避免去季歐聯決賽的失望重現。（有線616/656台、NOW643台、無線myTV Super303台明晨(22日)03：00直播）

艾歷臣去季末效力熱刺，份屬中場策劃的重心，助球隊首次亮相歐聯決賽，惜兩球淨負利物浦。決賽未完，這位丹麥國腳已表明有意尋找挑戰而離隊，結果待到季中轉投國際米蘭。他在熱刺7年夥粒無收，上次捧盃已是2013年在阿積士捧起荷甲獎座。

艾歷臣為錦標而戰，去年錯失機會，今年不容錯過。（Getty Images）

趁當打之時轉會一試，無非為了榮譽而戰。去年與「大耳盃」擦身而過，今年爭逐次一級的歐霸，艾歷臣要化悲傷為動力：「歐聯決賽是無可比擬，就算我們最終輸了，今年必定要改變結局。」雖然決賽因為新冠肺炎變得「無聲無息」，但艾歷臣直言要把握機會，「沒有球迷，感覺截然不同。你會記掛和享受他們在場的氣氛。唯有緊記，決賽與別不同，有一隻獎盃等着我們。」

干地首季執教國際米蘭，球隊大有起色，來季更有歐聯資格。（Getty Images）

時間回到2010年，國際米蘭在摩連奴帶領下奪得意甲、歐聯及意大利盃「三冠王」，翌年衛冕意大利盃後，再無錦標到手。沉寂9年，「藍黑軍團」今季邀得干地回歸意大利球壇，加上多名新兵發揮作用。盧卡古首季加盟已在各項賽事射入33球，只欠1球即與1997年加盟的「大哨」朗拿度看齊，且他在歐霸淘汰賽至今5仗全部有士哥。此外，尼高路巴列拿（Nicolo BARELLA）、阿歷斯山齊士（Alexis SANCHEZ）等新將立即發揮作用，助國際米蘭繼2010-11年球季再次成為意甲亞軍。歐聯雖在分組賽出局，轉戰歐霸愈戰愈勇，與西維爾會師決賽。干地提醒眾將不要掉以輕心：「唯有勝者留其名。」

這批新兵助國際米蘭走上復蘇之道（按圖放大）

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國際米蘭在1990年代3奪歐洲足協盃，即歐霸盃前身。但論歐霸盃專家，西維爾無出其右，不僅5入決賽，更全奪冠軍，並於2014-16年締造3連冠。2006及07年有份捧盃的捷西斯拿華斯，如今以隊長身份再次領軍爭盃，而在本季表現大獲好評的阿根廷老將班尼加，除了倒戈國際米蘭，亦會上演告別戰，賽後將會轉到中東「掘金」。

西維爾上仗反勝曼聯，士氣大振。（Getty Images）

捷西斯拿華斯協助西維爾，連續淘汰兩支英超球隊，相隔13年再次為西維爾爭取歐霸盃。（Getty Images）

西維爾每逢歐霸盃份外「醒神」，或許幫到同樣首季執教的盧柏迪古。他在執教球會方面仍未嘗贏過任何錦標，經歷前年西班牙國家隊與皇家馬德里的風波後，來到西維爾重整旗鼓。