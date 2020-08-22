歐霸盃｜國米爭9年首冠功虧一簣　干地捍衛「髮治」領黃去留未明

兩名教練首季上任，即領軍殺入歐霸盃決賽。從結果而言，干地稍遜一籌，但論意甲傳統勁旅國際米蘭這一季，「對得住江東父老」。 爭盃失敗，無減干地為國米帶來的復蘇迹象。不過，尚有兩季合約的「性格大師」賽後卻稱下年未必帶領「藍黑軍團」。

國際米蘭與西維爾合演相當刺激的決賽，不僅上半場已各入兩球，而且展現激情。國際米蘭第一面黃牌，被罰者並非場內球員，而是場外的干地。上半場17分鐘左右，西維爾守將迪亞高卡路士在禁區內有手球嫌疑，球證表示無問題惹來國米將帥抗議。

干地在場邊罵個不停，吃下國際米蘭今仗首面黃牌。（Getty Images）

【干地領黃逐格睇】（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

干地在場邊相當激動，追罵球證，後來變成跟西維爾中場班尼加「駁火」。甚至到後備席取水後，聽聞班尼加聲音後，再次罵不停。影片所見，班尼加用手「摸頭頂」，干地見狀繼續追罵，結果被罰黃牌。

高甸成為史上第6個在歐聯及歐霸決賽入球球員，可惜未竟全功。（Getty Images）

據場邊的記者指，班尼加向干地大叫「睇下你個假髮係咪真嘅」後摸頭，以織髮捍衛「髮治」的干地聞言回應「我喺度等你，OK？喺呢度等！」干地賽後被問及此事，決定避重就輕，「我做過足球員，球場事、球場了啦。」

「睇人捧盃」，而且連續兩年，基斯甸艾歷臣（右）的感受較干地或許更深刻。（路透社）

花絮之外，記者問回「正經嘢」，聽來比「髮治」更嚴峻。國米9年來最接近錦標的一回，因烏龍球含恨而終，2：3不敵西維爾。干地對於來季是否領軍，留下問號：「我跟球會下星期商討未來，決定我下季是否領軍。國米會考慮我是否計劃之內。」而國際米蘭的華人主席張康陽讚賞干地與球員今季表現相當好，朝正確方向邁進，「我們希望下季進步」。

上任第一季就幾乎捧盃，干地與管理層的不滿已浮上水面。（Getty Images）

經歷2009-10年球季三冠王，國際米蘭久沉，直至今季由干地執教，意甲繼2010-11年球季再次得亞軍，幾乎打破9年錦標荒。球隊今季加入不少新球員，經過調整後，球隊在季中起表現愈趨穩定。復蘇氣象乍現，干地卻在意甲完季後坦言他與球員的努力不獲球會欣賞，「球會沒有保護我們，零保護。我認為場內場外都要進步，大球會應該保護球員更多。」

【國際米蘭9年首冠功虧一簣】（按圖放大）