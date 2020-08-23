足球熱話︱曼城後衛爆不敵里昂後哥帥無返更衣室　力數戰術有問題

曼城歐聯八強不敵里昂出局餘波未了，左閘辛真高（Oleksandr Zinchenko）大爆賽後主帥哥迪奧拿不單沒有跟球員賽後檢討，甚至沒有返回更衣室。 這個23歲球員不單私下公開球隊秘密，而且批評哥帥排陣有問題，到底他是「花式博炒」，還是曼城治軍有問題？

將更衣室內的一切，留在更衣室，向來是足球壇不成明規定，鮮有例外。哥迪奧拿向來治軍嚴明，麾下球員都懂得什麼時候說什麼話。

曼城原為今屆歐聯奪冠熱門之一，他們在八強爆冷1：3不敵里昂出局，賽後外界對哥迪奧拿排出3中堅陣式大肆批評，一眾球員一直沉默不語──直到辛真高在他的索爆未婚妻Vlada Seden 的YouTube頻道中亮相。

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辛真高：哥迪奧拿賽後不發一言

當晚辛真高被列作後備，最終未為球隊上陣，他在未婚妻的節目中爆料稱：「哥迪奧拿賽後不發一言，甚至連更衣室也沒有進入」，還不無諷刺地說，「當一切也是如此清楚，還有什麼好說？」

他慨歎，球隊未能為大衛施華和巴禾的曼城最後一戰帶來勝利，又認為勝負分野在於里昂的爭勝心遠勝藍月亮，「盃賽去到那個階段，關鍵不一定是球技，決心與個性等更加重要。」

他甚至大膽批評哥迪奧拿，「在比賽中踢3中堅？很多擁有豐富經驗的球員也會注意到，這種戰術會令前線減少一人，我們需要多一個球員在前線進攻。」

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【辛真高與索爆未婚妻】

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花式博炒還是紅顏禍水？

的而且確，哥迪奧拿自2011年在離開巴塞隆拿後，再未能帶領任何球隊晉身歐聯決賽，拜仁連續三屆四強止步，在曼城首季16強出局後，迎來連續三屆八強出局。即使他總是在關鍵時刻「想得太多」導致出錯，怎也輪不到在隊中尚未站穩正選的辛真高化身球評家，對領隊指點江山，不免使人懷疑辛真高是否希望離隊才作出如此大膽行徑。

當然不可以排除另一可能，是他面對未婚妻才失去自制力。辛真高與未婚妻Vlada Seden同為烏克蘭人，身為電視主播的Vlada一頭金髮加上超級模特兒身段和標緻樣貌，十分迷人。

兩人甜蜜得如膠似漆，去年6月2020歐洲國家盃外圍賽烏克蘭主場5：0大勝塞爾維亞後，辛真高與主持賽後訪問的Vlada Seden，重演2010世界盃西班牙奪冠後卡斯拿斯直播途中親吻當時仍是女友的Sara Carbonero一幕，4個月後，辛真高在同一球場向Vlada Seden求婚。

【哥迪奧拿歐聯往績】