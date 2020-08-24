【足球熱話】盧卡古跨過擺烏龍創傷　國米帶頭「示愛」全人類打氣

國際米蘭前鋒盧卡古在歐霸盃決賽對西維爾先開記錄，遺憾在下半場協防時擺烏龍令球隊落敗，一臉失望的照片令人印象深刻。 決賽後兩天，盧卡古終於「上水」，上載彩虹照片展現正能量。新舊隊友，甚至從未做過隊友的球員，紛紛留言支持心靈受創的盧卡古，踴躍獻關懷。

盧卡古對西維爾一仗，追平朗拿度首季效力射入34球的佳績，可惜協防時出腳不準而擺烏龍。相片所見，盧卡古立即變得垂頭喪氣，感覺大受困擾。完場之後，國米眾將懷着失望之情領取亞軍獎牌，盧卡古未有現身，愁眉苦臉還失蹤，令人擔心。

盧卡古擺烏龍，令國際米蘭失落歐霸。（Getty Images）

失落冠軍後兩天，盧卡古在社交網站上載一幀國際米蘭大軍在練習場的相片，有一道彩虹劃過地面與天上。盧卡古的留言看來已經振作。他先感謝各方為他和家人做的事，並表示為自小喜愛的國際米蘭效力，感到光榮，而且團隊正逐漸成長。他對決賽發生的事大感懊惱，「但我會捲土重來。你們都知我的生命從不易過，這些經驗只會令我更強」，惟未有談及頒獎禮失蹤原因。

盧卡古擺烏龍後相當失落，最終無法將功贖罪。（Getty Images）

盧卡古的留言充滿正能量，留言欄上的網友放下心頭大石。上載不足一天，已有超過31萬人讚好，國際米蘭官方帳戶留下「我們愛你，盧卡古」（#WeLoveYouRom）的hashtag，新知舊遇，球會與國家隊隊友，都留言打氣，例如下季成為國際米蘭一員的摩洛哥翼衛阿舒拉夫（Achraf Hakimi），前曼聯隊友戴利白蘭特。就連從未成為隊友的球員，都關心盧卡古是否「好唔開心」，送上祝福，如荷蘭國腳利萊費亞（Leroy Fer）。

雨後或灑水之後，有太陽便有彩虹。（instagram@romelulukaku）

今季加盟國際米蘭的盧卡古在歐霸決賽的表現，如天堂墮進地獄，開賽不久搏得12碼並親自射入，下半場打成2：2之際時有一次單刀被救出。未能再度領先，最後心碎了。他在防守罰球時在小禁區一時情急出腳，引致烏龍，令國米2：3負西維爾，無緣9年首冠。

【國際米蘭9年首冠功虧一簣】（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

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