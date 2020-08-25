【歐聯】尼馬悲傷中恭賀拜仁　另一德甲隊：點解恭喜我？

想＠熱刺，點知揀錯馬刺，鬧出笑話。打漏一個字，同樣會出事。 巴黎聖日耳門（PSG）主將尼馬，在歐聯決賽力戰而敗，哭成淚人。他事後展現大將之風，在社交媒體出文親身恭賀拜仁慕尼黑奪冠，卻因打少一個字，引來利華古遜官方帳戶回應。

尼馬在PSG首次晉級歐聯決賽的路上，表現獲得外界讚賞，較過去成熟，可惜功敗垂成，1球淨負拜仁。長笛一鳴，尼馬難掩失望，在場中掩面淌淚，繼而斷續流默默垂，一直流到踏上頒獎台，撫摸取不到的獎盃，以及接受失望的亞軍獎牌。

尼馬又痛哭，有些球迷看得心傷，有些不然。（Getty Images）

【多角度看尼馬的悲傷日】

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哭過了，抹乾眼淚，尼馬「出PO」，向全世界表示還好，不用擔心。他在社交媒體發出簡短訊息，談及落敗：「落敗是足球的一部分。我們會繼續努力，戰鬥到底，感激你們的愛與支持。最後，恭喜BAYER。」

打漏一個Ｎ字，尼馬的恭喜就錯了。（twitter）

打漏N字，等不到拜仁（Bayern Munich）回應，卻召喚出利華古遜（Bayer 04 Leverkusen）的西班牙語帳戶小編。利華回應時直接通知尼馬，禮貌上表示「多謝」，但暗中揶揄尼馬，「我唔知點解你恭喜我，我放緊假……anyway，多謝晒」，還要加上一幅「心照啦」的貼圖，令人哭笑不得。

Obrigado, @neymarjr! 😍😭🙌



No sé bien porqué me felicitas si ando de vacaciones echando el FIFA... pero gracias 😂 pic.twitter.com/AdoYyZL3dS — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) August 23, 2020

如果尼馬嘗試使用通知功能，輸入「BAYER」前先打「@」，很大機會扣上了出現拜仁的帳戶，便不會被「閒雜球會」打擾了。不過，尼馬在失落歐聯後的一天已打起精神，instagram貼出慶祝兒子9歲生日的照片。

家庭最重要，尼馬的兒子穿起巴黎聖日耳門的球衣，慶祝生日。（Instagram@neymarjr）

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