【足球熱話】曼聯購雲迪碧克　阿積士歐聯四強「筍盤」買少見少

荷甲勁旅阿積士素有「新星搖籃」美譽，定時定候出產一批新星，正如2018-19年球季殺入歐聯四強的班底。 有聚自有散，甚至如法蘭基迪莊未踢完準決賽已確定離隊。「青春風暴」過後又一季，逐漸消散。已經外流的新星，仍然留隊的中堅分子，這一季過得好嗎？

先喚醒一下記憶，前一季歐聯，阿積士把握陣中一眾新星冒起，大打快速進攻。他們在分組賽保持不敗，與拜仁慕尼黑兩循環皆不分勝負，並壓倒賓菲加及AEK雅典晉級。

阿積士展現賞心悅目的搶截與反擊，轉守為攻時往往有3至4名球員在左、中、右路一同推進，令對手難以招架。他們不論在16強對皇家馬德里，或是8強對祖雲達斯，均在次回合作客扭轉首回合過後的不利處境。

晉級準決賽，總比數一度領先3球，豈料被熱刺在補時最後階段扳平總比數3：3，以作客入球優惠奇蹟晉級。

返回主場，惡鬥到最後，「青春風暴」遺憾告終。（Getty Images）

夢醒時份 青春班走人

夢醒，回到聯賽捧走荷甲，球員各奔前程。阿積士從不「阻人發達」，因為出售新星才會令自己發達，保持財政穩健。球會讓小伙子分批離隊，又幫忙尋找「好住家」，先頭部隊之中有4人在上季轉會，其中兩名主力一躍豪門，進入掙扎期。

法蘭基迪莊在2019年初已獲巴塞隆拿認購，在魯營的第一季遷就陣式而擔任中場中，發揮平平。季中更碰上巴塞內亂，全隊表現一同消沉。迪莊在阿積士慣常擔任墮後中場，擅長策動。據報朗奴高文上任後破舊立新，重建的核心成員必有迪莊的份，來季大有機會取代布斯基斯，回到自己擅長的位置。

法蘭基迪莊以荷蘭新金童之勢來到巴塞，卻換來失望的第一季。（Getty Images）

同樣以「金童價」轉投祖雲達斯的馬菲斯迪歷特，來到水準比荷甲高的意甲，季初即獲委以重任。祖雲達斯本打算讓迪歷特一步步成長，但由於基亞連尼重傷，迪歷特在第2輪意甲已擔任正選中堅。

這名新星在上半季連環出現失誤，一度被貶後備，卻又因隊友美列迪美羅（Merih DEMIRAL）重傷而重獲正選。下半季表現逐漸改善，助祖雲達斯衛冕意甲，但在歐聯16強出局。他上月接受肩膊手術，預料休養至11月。

迪歷特加盟祖雲達斯的首季，曾勇戰受傷，要包住頭上陣。（Getty Images）

兩大新星備受期待，發展未盡如意。另外兩名離隊球員均為丹麥國腳，老將舒奧尼（Lasse SCHONE）幫助熱拿亞僅僅守住意甲席位，與亨特拉爾分擔中鋒職務的22歲射手多爾貝治（Kasper DOLBERG）則在法甲尼斯繼續成長，在提早結束的2019/20球季23仗法甲射入11球，讓球隊打入今季歐霸分組賽。

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+ 4 + 4 + 4

有情有義 留效一季送你出路指導

阿積士行政總裁雲達沙坦言不會「散班式」拋售，而是與幾名球員協議多留一季，並會協助尋找「好人家」。這批好孩子本有機會為阿積士衛冕荷甲，可惜在榜首領先之際，賽季因新冠肺炎腰斬。

雲迪碧克去向一直惹人期待，結果加盟世上最受注目球隊之一曼聯。（Getty Images）

上季季中，薛耶治先被「禁買令」減半的車路士收歸旗下，今季正式過檔。而雲迪碧克過檔曼聯後，雲達沙口中協議留效的球員餘下門將奧拿拿（Andre ONANA）及阿根廷左翼衛達利亞費高（Nicolas TAGLIAFICO），其中後者出擊力強，大球會如車路士早前已傳有意羅致，作為收購芝維爾的替代方案。

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至於兩位「愛回家」球員，目標應該是留效到退休吧，尤其身懷「計時炸彈」的戴利白蘭特。

「最緊要人無事」，反映球迷觀看戴利白蘭特比賽的心情。他患有心肌炎，最近在場上暈倒。（Getty Images）

亨特拉爾已經37歲，回到阿積士，寶刀未老。（Getty Images）

【據聞雲達沙為雲迪碧克加盟曼聯，出力不少，檢閱多年來「荷蘭紅魔」】